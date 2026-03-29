Την Τρίτη η κηδεία της Μαρινέλλας - Σε προσκύνημα η σορός της στη Μητρόπολη Αθηνών

Η οικογένεια της μεγάλης ερμηνεύτριας ζητά αντί στεφάνων παρακαλείται να γίνουν δωρεές στη "Φλόγα", Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

Την Τρίτη 31 Μαρτίου θα γίνει η κηδεία της της Μαρινέλλας σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00, ενώ αντί στεφάνων παρακαλείται να γίνουν δωρεές στη "Φλόγα", Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη "Φλόγα", Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

