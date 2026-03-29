Κεφαλογιάννη: Ο ελληνικός τουρισμός δεν έχει επηρεαστεί από την κρίση στη Μ. Ανατολή

«Η Ελλάδα παραμένει μια χώρα σταθερότητας, μια χώρα ασφάλειας και βεβαίως μια χώρα αξιόπιστη, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία σε περιόδους αβεβαιότητας» ανέφερε σήμερα η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας, στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στον τουρισμό.

«Εμείς είμαστε από την πρώτη στιγμή σε διαρκή επαφή με τους διεθνείς παράγοντες της τουριστικής αγοράς, με τους tour operators, με τις αεροπορικές εταιρείες. Και η αλήθεια είναι ότι, υπάρχει μία εκτίμηση ότι ο πόλεμος αυτός θα επηρεάσει ανταγωνιστές μας, άρα ότι, θα μπορούσε εν δυνάμει να δημιουργήσει κάποιες συνθήκες τις οποίες θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα. Όμως, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, κοντά σε αυτό, με την έννοια ότι όλους μας αυτή τη στιγμή, όσο διαρκεί αυτός ο πόλεμος, μάς δημιουργεί μία συνθήκη που βεβαίως από την πλευρά μας χρειάζεται μία σοβαρότητα, μία ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, από την άλλη όμως αντιλαμβανόμαστε ότι η ψυχολογία επηρεάζεται».

Η κυρία Κεφαλογιάννη ανέφερε ότι το Ινστιτούτο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος παρακολουθεί τις εξελίξεις και όπως προκύπτει, η Ελλάδα δεν έχει επηρεαστεί σε αυτή τη φάση από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. «Βλέπουμε κάποιες ακυρώσεις κυρίως από το Ισραήλ, το οποίο οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες. Επίσης ξέρουμε ότι οι Ισραηλινοί αμέσως μόλις, αυτό που ευχόμαστε όλοι, παύσει η πολεμική σύρραξη, είναι εκείνοι που είναι οι πρώτοι που θα έρθουν στην Ελλάδα, καθώς θεωρούν την Ελλάδα μία χώρα ασφαλή» ανέφερε η κυρία Κεφαλογιάννη.

Αναφερόμενη στην εφετινή χρονιά σημείωσε ότι είχε ξεκινήσει ως μία εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. «Ήδη σε κάποιες από τις πολύ δημοφιλείς μας περιοχές στους προορισμούς μας, όπως ήταν η Ρόδος που ήμουν προχθές, η Κέρκυρα, έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, ήδη έχουν έρθει οι πρώτες πτήσεις, ήδη έχουμε τους πρώτους επισκέπτες» σημείωσε.

Συμπλήρωσε επίσης ότι καταγράφηκε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, σε σχέση με το 2025, που ήταν ήδη χρονιά ρεκόρ, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα - στοιχεία του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου.

«Είμαστε πάντα με μια ψυχραιμία, βεβαίως παρακολουθούμε την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Δεν μας δημιουργεί κάποιο λόγο ανησυχίας. Περισσότερο, μιλώντας και με όλους τους εγχώριους και τους διεθνείς παίκτες στην αγορά, η ανησυχία έχει να κάνει με τα έμμεσα αποτελέσματα που μπορεί να έχει ο πόλεμος και στον τουρισμό, όπως δηλαδή υπάρχει στην οικονομία γενικότερα έτσι και στον τουρισμό. Δηλαδή, πώς η άνοδος των τιμών των καυσίμων μπορεί να επηρεάσει το αεροπορικό εισιτήριο μπορεί να επηρεάσει, άρα μπορεί να επηρεάσει εμμέσως τον τουρισμό» συμπλήρωσε η κυρία Κεφαλογιάννη.

Αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου λόγω της ανόδου των καυσίμων, σε τουριστικά προϊόντα, όπως τα εισιτήρια στις μεταφορές ή και τις τουριστικές επιχειρήσεις, η κυρία Κεφαλογιάννη είπε ότι «σε πρώτη φάση, ούτως ή άλλως η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα σε κεντρικό επίπεδο. Τα μέτρα αυτά που λαμβάνονται είναι ουσιαστικά και απολύτως αναγκαία γιατί απαντούν στις πραγματικές ανάγκες που έχει η κοινωνία και προφανώς η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ γιατί οι πιέσεις στην καθημερινότητα υπάρχουν και τις γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι σημαντικό όμως ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει με σχέδιο και με συνέπεια, όπως το έχουμε δει ήδη από τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και από τα αρμόδια υπουργεία και με σαφή πρόθεση να στηρίξει τους πολίτες. Το ακούσατε χθες και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τα έκτακτα μέτρα στήριξης των πολιτών, τα επισήμανε και στο υπουργικό Συμβούλιο γιατί βεβαίως, όσο η σύρραξη στη Μέση Ανατολή παρατείνεται, εξακολουθεί, βεβαίως και δημιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο είναι αβέβαιο και εκεί είναι που η κυβέρνηση έρχεται και παρεμβαίνει επί της ουσίας, εκεί που μπορεί και πρέπει να παρέμβει.

Εδώ πρέπει να σας επισημάνω επίσης, νομίζω ότι έχει ήδη ειπωθεί αυτό και στον δημόσιο διάλογο και μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό που επισήμανε τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Οικονομικών, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup, ότι αν τυχόν η πολεμική σύρραξη συνεχίσει, τότε τα μέτρα δεν αρκεί να ληφθούν μόνο σε εθνικό επίπεδο. ότι θα πρέπει να υπάρξουν και πρωτοβουλίες που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε γιατί πρέπει να γίνει. Πάντα λειτουργούμε μέσα σε ένα πλαίσιο, όπως λέμε ότι ως Ελλάδα σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο έτσι σεβόμαστε και τους κανόνες της δημοσιονομικής σταθερότητας που επιβάλλονται από την Ευρώπη και δεν θέλουμε να είμαστε η χώρα εκείνη η οποία θα παρεκκλίνει από τους κανόνες αυτούς. Είμαστε μάλλον, από τις χώρες που θα μπορούσαμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή της πίεσης προς μια κατεύθυνση υιοθέτησης κανόνων και μέτρων από την Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό έχει μια αξία, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να στηρίξουμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Και καλό είναι αυτό να μη γίνεται μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά να μας δοθεί το περιθώριο να γίνει αυτό και με αποφάσεις της Ευρώπης».

«Ο τουρισμός είναι πάντα ένας τομέας που είναι ευαίσθητος και ευάλωτος σε διεθνείς εξελίξεις, σε εξωγενείς παράγοντες και γι' αυτό και απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και βεβαίως ετοιμότητα. Η Ελλάδα βέβαια έχει αποδείξει τα τελευταία πολλά χρόνια ότι έχει μια ανθεκτικότητα στις κρίσεις. Έχουμε περάσει πολλές κρίσεις, έχουμε βγει κερδισμένοι, άρα υπάρχει και γνώση και ωριμότητα να αντιμετωπίσουμε και την οποιαδήποτε συγκυρία. Μην ξεχνάμε επίσης, ότι προερχόμαστε από μια εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Το 2025 έκλεισε ως η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών με μια αξιοσημείωτη αύξηση στα έσοδα και θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό, διότι είναι η πρώτη φορά που είδαμε μεγαλύτερη αύξηση ποσοστιαία στα έσοδα της τάξεως του 10%, σε σχέση με τις αφίξεις που ήταν της τάξεως του 4%. 'Αρα, αυτό δείχνει ότι βελτιωνόμαστε στους ποιοτικούς δείκτες. Δείχνει ότι έχουμε μια επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, δεν μιλάμε πλέον μόνο για την περίοδο αιχμής. Μιλάμε για πολύ μεγάλη αύξηση τόσο το πρώτο πεντάμηνο του έτους, αλλά κυρίως τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους.

Δείτε λίγο τα στατιστικά. Ο Δεκέμβριος ήταν πάνω από 50%. 'Αρα, μιλάμε για πολύ μεγάλες αυξήσεις στους μήνες τους χειμερινούς, στους μήνες εκτός αιχμής. 'Αρα, ο ελληνικός τουρισμός έχει αρχίσει να κερδίζει αυτό το μεγάλο στοίχημα που είχαμε θέσει εξ αρχής, μιας πιο ισόρροπης ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και σιγά σιγά και σε όλες τις περιφέρειες. Το λέω αυτό γιατί, μην ξεχνάμε ότι εκτός από τη συγκυρία που τώρα βεβαίως είναι αυτή η γεωπολιτική συνθήκη που θα σας πω και στη συνέχεια, πόσο και αν μας επηρεάζει, υπάρχει και η στρατηγική την οποία ακολουθούμε και στην οποία είμαστε προσηλωμένοι» υπογράμμισε η κυρία Κεφαλογιάννη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ