Δύο ινδικά δεξαμενόπλοια LPG πέρασαν με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ

Δύο δεξαμενόπλοια υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου με προορισμό την Ινδία, που μεταφέρουν περίπου 94.000 μετρικούς τόνους του καυσίμου μαγειρέματος, διέπλευσαν με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ και κατευθύνονται προς την Ινδία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Κυριακή.

Σύμφωνα με το Reuters, τα πλοία BW Tyr και BW Elm αναμένεται να φτάσουν στη Μουμπάι στις 31 Μαρτίου και στο Νέο Μανγκαλόρ την 1η Απριλίου αντίστοιχα, ανέφερε το ινδικό υπουργείο Πετρελαίου σε ανακοίνωσή του.

Ο πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν έχει σχεδόν σταματήσει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών, αλλά το Ιράν δήλωσε ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τον υδάτινο αυτό δρόμο εάν συντονιστούν με τις ιρανικές αρχές.

Τα πλοία είναι τα πιο πρόσφατα υπό ινδική σημαία που κατάφεραν να διασχίσουν το στρατηγικό σημείο. Τέσσερα δεξαμενόπλοια LPG έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διάβαση, ενώ τρία ακόμη βρίσκονται ακόμα στο δυτικό τμήμα των Στενών, όπως έδειξαν τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της LSEG την Παρασκευή.

Συνολικά, 18 πλοία υπό ινδική σημαία με 485 Ινδούς ναυτικούς παραμένουν στην περιοχή του δυτικού Κόλπου, ανέφερε η κυβέρνηση.

Η Ινδία, ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας LPG στον κόσμο, κατανάλωσε πέρυσι 33,15 εκατομμύρια τόνους του αερίου, με τις εισαγωγές να καλύπτουν περίπου το 60% της ζήτησης. Περίπου το 90% αυτών των εισαγωγών προήλθε από τη Μέση Ανατολή.

Οι λιμενικές λειτουργίες σε όλη την Ινδία παραμένουν κανονικές, χωρίς αναφορές συμφόρησης, όπως σημείωσε η κυβέρνηση.

