Οι Ελβετοί τάσσονται υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους

Η Ελβετή υπουργός Εσωτερικών Ελιζαμπέτ Μπομ-Σνάιντερ έχει δηλώσει ανοιχτή σε μια ενδεχόμενη απαγόρευση της χρήσης των social media από ανήλικους.

Η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Ελβετίας επιθυμεί αυστηρότερη προστασία για τα παιδιά και τους εφήβους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα καθώς κυβερνήσεις και δικαστήρια ανά τον κόσμο αυξάνουν τους ελέγχους τους στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες για τον αντίκτυπο που έχει η χρήση των social media στους ανήλικους.

Την Τετάρτη σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες έκρινε ένοχες τις εταιρείες Meta και Google για τον εθισμό μιας νεαρής γυναίκας κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας. Η 20χρονη σήμερα Κέιλι, η οποία ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες σε ηλικία μόλις έξι και εννέα ετών, κατάφερε να κερδίσει μια πρωτοφανή αποζημίωση ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς το δικαστήριο αναγνώρισε ότι οι πλατφόρμες σχεδιάστηκαν σκόπιμα με εθιστικό τρόπο που έβλαψε την ψυχική της υγεία.

Οι ένορκοι απέδωσαν το 70% της ευθύνης στη Meta, ιδιοκτήτρια του Instagram και του Facebook, και το 30% στην Google, στην οποία ανήκει το YouTube.

Η ελβετική δημοσκόπηση που διεξήγαγε η εταιρεία δημοσκοπήσεων GfS Bern για λογαριασμό του Ιδρύματος Mercator διαπίστωσε ότι 94% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στις καταστροφικές επιπτώσεις των social media, ενώ 78% πιστεύουν ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ασκούν τεράστια επιρροή στην κοινή γνώμη.

Η κυβέρνησή της προετοιμάζει νομοθεσία για τη ρύθμιση μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών με στόχο να τις καταστήσει πιο διαφανείς.

Η δημοσίευση της δημοσκόπησης στην εφημερίδα SonntagsZeitung ακολουθεί απόφαση της γειτονικής Αυστρίας την Παρασκευή να επιδιώξει την απαγόρευση της χρήσης των social media σε παιδιά κάτω των 14 ετών.

Στη δημοσκόπηση της GfS Bern συμμετείχαν περίπου 1.000 κάτοικοι της Ελβετίας, ηλικίας άνω των 16 ετών.

