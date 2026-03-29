Θεοχάρης: Συμμετοχή του ΥΦΥΠΕΞ στην 14η Υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, συμμετείχε στην 14η Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), που πραγματοποιήθηκε στη Γιαουντέ του Καμερούν από 26 έως 29 Μαρτίου.

Η Διάσκεψη χαρακτηρίστηκε ως «σημείο καμπής» από τη Γενική Διευθύντρια του ΠΟΕ, Ngozi Okonjo-Iweala, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για το μέλλον του πολυμερούς εμπορικού συστήματος. Όπως τόνισε, αποτελεί καθοριστική ευκαιρία για τα μέλη του Οργανισμού να επιδείξουν ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας, προκειμένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη προς τον ΠΟΕ.

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, ο Υφυπουργός συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου της ΕΕ, καθώς και στην εκδήλωση της Κυπριακής Προεδρίας για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Επιπλέον, έλαβε μέρος σε συνεδριάσεις εργασίας και στην παράλληλη εκδήλωση «Συνασπισμός των Υπουργών Εμπορίου για το Κλίμα».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο κ. Θεοχάρης είχε συναντήσεις με τον Επίτροπο Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας, Maroš Šefčovič, τον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, Christophe Hansen, καθώς και με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εμπορίου της Ουκρανίας, Taras Kachka.

Πραγματοποίησε, επίσης, διμερείς επαφές με τον Υφυπουργό Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας, Matt Thistlethwaite, την Υφυπουργό Εμπορίου της Κένυας, Regina Ombam, καθώς και με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχαήλ Δαμιανό, με στόχο την ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων. Επιπλέον, συναντήθηκε με την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του ΠΟΕ, Johanna Hill.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο Υφυπουργός είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, Piyush Goyal και τον Υπουργό Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Chris Bryant για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τέλος, ο κ. Θεοχάρης επισκέφθηκε την ελληνική κοινότητα στη Γιαουντέ, όπου τον υποδέχθηκαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καμερούν, Γρηγόριος, ο εκπρόσωπος του Επίτιμου Προξένου, ο Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, Ερρίκος Μπαλάνος, και μέλη της ομογένειας.

