Washington Post: Για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων ετοιμάζονται οι ΗΠΑ

Έφτασε στην περιοχή το USS Tripoli με δύναμη πεζοναυτών. Η επιχείρηση «Ασπίδες» προειδοποιεί για ενδεχόμενο επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο κάνει προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων στο Ιράν, ανέφερε η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε, την ώρα που η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να ενισχύει τις χερσαίες δυνάμεις της στη Μέση Ανατολή.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν σχεδιάζεται να είναι χερσαία εισβολή ευρείας κλίμακας στο Ιράν, τουλάχιστον κατά τις πηγές της εφημερίδας, αλλά έφοδοι στο ιρανικό έδαφος από μέλη των ειδικών δυνάμεων και άλλων, συμβατικών μονάδων.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται στο φως την ώρα που οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν με την άφιξη στην περιοχή του σκάφους USS Tripoli, που ανακοινώθηκε χθες από τον αμερικανικό στρατό.

Το ελικοπτεροφόρο-αεροπλανοφόρο (είναι σε θέση να μεταφέρει είκοσι F-35, ικανά για κάθετες αποπροσνηώσεις) και αποβατικό έχει τεθεί επικεφαλής ομάδας κρούσης με «περίπου 3.500» άνδρες του πολεμικού ναυτικού και των πεζοναυτών, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Η άφιξη του σκάφους αυτού στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM ανακοινώθηκε με φόντο τη δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο προχθές Παρασκευή πως οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν επιτύχει τους στόχους του πολέμου στο Ιράν μέσα σε μερικές «εβδομάδες» και χωρίς να χρειαστεί η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων επί του πεδίου.

Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί εδώ κι εβδομάδες επαμφοτερίζουσα στάση για το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις και αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν τις τελευταίες ημέρες πως εξετάζεται η πιθανότητα να σταλούν το προσεχές διάστημα ακόμη τουλάχιστον 10.000 στρατιωτικοί στη Μέση Ανατολή.

Νέα πυραυλική επίθεση των Χούθι

Ακόμη ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούν για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, ανέλαβαν χθες Σάββατο την ευθύνη για δυο εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, τις πρώτες τους στις οποίες προχώρησαν ακριβώς έναν μήνα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου.

Προειδοποίηση για ενδεχόμενο επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» για την ασφάλεια και την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του 'Αντεν εξέδωσε προειδοποιητική ανακοίνωση για ενδεχόμενο επιθέσεων σε εμπορικά πλοία μετά την επίθεση των Χούθι με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Αναλυτικότερα, η επιχείρηση «Ασπίδες» αναφέρει ότι μετά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ που τέθηκε σε ισχύ στις 9 Οκτωβρίου 2025, οι δυνάμεις των Χούθι έπαψαν όλες τις εχθρικές ενέργειες εναντίον του Ισραήλ καθώς και τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η τελευταία επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2025, ενώ το πιο πρόσφατο περιστατικό επίθεσης σε εμπορικό πλοίο καταγράφηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, συνεχίζει η ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ πραγματοποιούν αεροπορικές επιχειρήσεις σε ιρανικό έδαφος.

Η απάντηση του Ιράν, τονίζεται στην ανακοίνωση, αγγίζει όλες τις χώρες του Αραβικού Κόλπου ενώ επισημαίνει ότι έχουν μπει στο στόχαστρο τόσο η Τουρκία όσο και η Κύπρος.

Σήμερα, 28 Μαρτίου, αναφέρει η ανακοίνωση, οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

«Φαίνεται», αναφέρει η επιχείρηση «Ασπίδες», ότι «έφτασε η ώρα για την εμπλοκή των Χούθι στη σύγκρουση. Οι πύραυλοι κατά του Ισραήλ σηματοδοτούν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που ταξιδεύουν στην Ερυθρά Θάλασσα και ανατολικά του Κόλπου του 'Αντεν».

Η επιχείρηση «Ασπίδες» προειδοποιεί όλα τα πλοία που βρίσκονται σε αυτή την ευρύτερη περιοχή «να κινούνται με προσοχή».

Για τις στρατιωτικές δυνατότητες των Χούθι, η επιχείρηση «Ασπίδες» υπογραμμίζει ότι παραμένουν σημαντικές.

Στις συστάσεις της, η επιχείρηση «Ασπίδες» επισημαίνει ότι τα εμπορικά πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ θα πρέπει να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του 'Αντεν τουλάχιστον «έως ότου μειωθούν τα επίπεδα απειλής».

Για τα υπόλοιπα πλοία, η επιχείρηση «Ασπίδες» συνιστά να συνεχίσουν να στέλνουν τα αιτήματά τους για υποστήριξη στο Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ινδικού Ωκεανού (MSCIO).

«Λόγω του αυξημένου επιπέδου απειλής, τα μέτρα προστασίας για τα πλοία που υποστηρίζονται από την επιχείρηση έχουν ενισχυθεί» υπογραμμίζει η επιχείρηση «Ασπίδες».

Με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχουν αυξηθεί οι στρατιωτικοί πόροι της επιχείρησης «Ασπίδες» απαιτούνται μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής «για όσα πλοία ζητήσουν στενή προστασία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, οι συστάσεις της επιχείρησης «Ασπίδες» προς τη ναυτιλιακή κοινότητα είναι οι ακόλουθες:

- Αποφυγή εισόδου στα χωρικά ύδατα της Υεμένης.

- Όποτε είναι εφικτό, η πλεύση να γίνεται πιο κοντά στις ακτές της Αφρικής για να μειωθεί η πιθανή έκθεση σε απειλές.

- Διατήρηση συνεχούς επικοινωνίας με το MSCIO και το UKMTO και αυστηρή τήρηση των επίσημων οδηγιών, των πρωτοκόλλων αξιολόγησης κινδύνου και των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης.

- Διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες άμεσες ή έμμεσες σχέσεις μεταξύ του πλοίου, της ιδιοκτησίας του ή του φορτίου του και χωρών ενδιαφέροντος.