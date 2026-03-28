ΠΟΥ: Εννέα νοσηλευτές σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στο Λίβανο

Newsroom
ΠΟΥ: Εννέα νοσηλευτές σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στο Λίβανο
Επτά άλλοι τραυματίστηκαν σε πέντε χωριστές επιθέσεις σε δομές υγείας στον νότιο Λίβανο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι εννέα νοσηλευτές σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν σε πέντε χωριστές επιθέσεις σε δομές υγείας στον νότιο Λίβανο.

Τα τελευταία περιστατικά έπληξαν ιατρικές ομάδες σε πέντε διαφορετικά χωριά, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόσθεσε ότι οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις έχουν διαταράξει σοβαρά τις υπηρεσίες υγείας στον νότιο Λίβανο. Τέσσερα νοσοκομεία και 51 κέντρα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης είναι τώρα κλειστά, ενώ αρκετές άλλες εγκαταστάσεις λειτουργούν με μειωμένες δυνατότητες, δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τράπεζες: Διαχειρίσιμο το ρίσκο στη ναυτιλία παρά τη διεθνή αβεβαιότητα

Νέες ισορροπίες στη συνδρομητική φέρνει η συμμαχία Μαρινάκη - Κυριακού - Βαρδινογιάννη

Τα τελευταία ασφαλιστικά «χιλιόμετρα» πριν τη σύνταξη επιδοτεί πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για άνεργους από 57 έως 74 ετών

