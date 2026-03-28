Συρία: Οι καθολικές εκκλησίες της Δαμασκού ακυρώνουν τη λιτανεία της Κυριακής των Βαΐων

Η κίνηση γίνεται σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους αδελφούς μας στην πόλη Σουκαϊλαμπίγια, ανακοίνωσε αξιωματούχος της Μελχιτικής Καθολικής Εκκλησίας.

Οι καθολικές εκκλησίες της Δαμασκού στη Συρία, ακύρωσαν τις λιτανείες για τον εορτασμό της Κυριακής των Βαΐων που είχαν προγραμματίσει για την Κυριακή, μετά τις εντάσεις που ξέσπασαν την Παρασκευή σε πόλη με κυρίως χριστιανικό πληθυσμό στην κεντρική Συρία, δήλωσε σήμερα θρησκευτικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Λάβαμε τη συλλογική απόφαση, σε όλες τις εκκλησίες της Δαμασκού, να ανασταλούν όλοι οι εορτασμοί που είχαν προγραμματιστεί για αύριο, Κυριακή, όχι από φόβο, αλλά σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους αδελφούς μας στην πόλη Σουκαϊλαμπίγια", κοντά στη Χάμα, ανακοίνωσε ο Ραφάτ Αμπού αλ Νασρ, αξιωματούχος της Μελχιτικής Καθολικής Εκκλησίας.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται την επομένη των εντάσεων στη Σουκαϊλαμπίγια, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις με πληθυσμό κυρίως χριστιανικό της κεντρικής Συρίας, μεταξύ κατοίκων και ένοπλων ανδρών που πήγαν από γειτονικά χωριά και έκαναν έφοδο στην πόλη, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, οι ισλαμιστικές αρχές δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τις μειονότητες, μεταξύ των οποίων οι Χριστιανοί, αλλά οι φόβοι των τελευταίων οξύνθηκαν μετά την επίθεση αυτοκτονίας κατά μιας εκκλησίας τον περασμένο Ιούνιο στη Δαμασκό, στην οποία 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Η θρησκευτική βία, που επηρέασε και άλλες μειονοτικές ομάδες όπως οι Αλαουίτες, στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους το 2025, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στις αρχές, οι οποίες κατηγορήθηκαν ότι δεν προστάτευσαν τις μειονότητες ή ακόμη και ότι υποκίνησαν ή συμμετείχαν στις ωμότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ