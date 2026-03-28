Συνάντηση Ν. Κακλαμάνη με τον πρόεδρο αιγυπτιακής Βουλής

Οι άριστες σχέσεις και οι ισχυροί ιστορικοί δεσμοί που συνδέουν την Αθήνα και το Κάιρο επιβεβαιώθηκαν κατά τη σημερινή συνάντηση του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αιγύπτου, κ. Hisham Badawi, στο Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο στο Κάιρο.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, στο πλαίσιο των συνομιλιών, επαναβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για την περαιτέρω αναβάθμιση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και την ενδυνάμωση των στρατηγικών σχέσεων των δύο κρατών. Οι δύο Πρόεδροι υπογράμμισαν τη σημασία της κοινής στρατηγικής συμπόρευσης ως εγγυητών της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, προέταξε την ανάγκη θωράκισης της διμερούς συνεργασίας μέσα από ένα επίσημο πλαίσιο. Συγκεκριμένα, ο κ. Ν. Κακλαμάνης πρότεινε τη σύνταξη ενός Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Κοινοβουλίων, το οποίο θα ενσωματώνει το σύνολο των θεμάτων που συζητήθηκαν.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξία της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των εκπροσώπων των δύο λαών, σημειώνοντας με έμφαση προς τον κ. Badawi ότι πιστεύει «στην κοινοβουλευτική διπλωματία». «Καμιά φορά εκεί που οι κυβερνήσεις δεν συμφωνούν, εμείς που είμαστε η φωνή των λαών μας, μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Βουλής επικεντρώθηκε στο σημαντικό ζήτημα της απασχόλησης εποχιακού αιγυπτιακού δυναμικού στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι «είναι κάτι που και η Ελλάδα το θέλει» και είναι κάτι που και ο ίδιος προσωπικά υποστηρίζει ως πρόγραμμα, διαβεβαιώνοντας τον κ. Badawi ότι θα ενημερώσει τον Υπουργό Μετανάστευσης της Ελλάδας σχετικά με το θέμα.

Ν. Κακλαμάνης: Αίγυπτος και Ελλάδα είναι χώρες που χαρακτηρίζονται από ασφάλεια και πίστη στην Ειρήνη

Σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή ο κ. Ν. Κακλαμάνης σημείωσε ότι «κανείς δεν θέλει τον πόλεμο, τουλάχιστον αν είναι σοβαρός και σκέπτεται σοβαρά. Και γι' αυτό, ο ρόλος της Αιγύπτου και της Ελλάδος, δύο χωρών που χαρακτηρίζονται από ασφάλεια και πίστη στην ειρήνη αποκτά ιδιαίτερη σημασία».

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο ζήτημα της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά. Ο κ. Ν. Κακλαμάνης τόνισε πως η επίλυση του θέματος αφορά τις κυβερνήσεις και όχι τη Βουλή, ζήτησε ωστόσο από τον κ. Badawi να βοηθήσει ώστε να εξευρεθεί μία μόνιμη και σύμφωνα με την ιστορία, δίκαιη λύση.

Ο πρόεδρος της Βουλής, τέλος, υπενθύμισε ότι στόχος είναι να «ενισχύσουμε και οι δύο όσο μπορούμε τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας που υπάρχουν μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αιγύπτου, κ. Hisham Badawi, επιβεβαίωσε το στρατηγικό ενδιαφέρον για την ενεργειακή συνεργασία Αιγύπτου-Ελλάδας, με έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση και τον τομέα του φυσικού αερίου, ως πυλώνες για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της κοινής δράσης για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και στην προώθηση της συμφωνίας για την απασχόληση αιγυπτιακού εργατικού δυναμικού στην ελληνική αγορά.

Αναφερόμενος με τη σειρά του στο ζήτημα της Ιεράς Μονής Σινά, ο κ. Hisham Badawi, υπογράμμισε τον σεβασμό στο ισχύον νομικό πλαίσιο και τη δέσμευση για την τήρηση των διμερών προσχεδίων συμφωνίας.

Η τοποθέτησή του ολοκληρώθηκε με την επαναβεβαίωση των δεσμεύσεων στον τομέα της εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και προς επιβεβαίωση των ισχυρών δεσμών φιλίας, η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη ανταλλαγή εθιμοτυπικών δώρων μεταξύ των δύο προέδρων, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ξενάγηση στο Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο. Στη συνάντηση παρέστη ο Έλληνας Πρέσβης στο Κάιρο, κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου.

Επίσκεψη Ν. Κακλαμάνη στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα της Αιγύπτου

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου πραγματοποίησε εκτενή επίσκεψη στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα (New Administrative Capital - NAC) της Αιγύπτου, ένα γιγαντιαίο εγχείρημα που αποτελεί το σύγχρονο όραμα της χώρας για τον 21ο αιώνα. Ο κ. Ν. Κακλαμάνης έτυχε αναλυτικής ενημέρωσης από την ηγεσία της διαχειριστικής εταιρείας για τον στρατηγικό σχεδιασμό της νέας «έξυπνης» πόλης, η οποία φιλοδοξεί να αποσυμφορήσει το Κάιρο, στεγάζοντας, μεταξύ άλλων, το σύνολο των κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς και του Αιγυπτιακού Κοινοβουλίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής, «αυτή η Νέα Πρωτεύουσα θα είναι το σύγχρονο θαύμα της Αιγύπτου, όπως οι πυραμίδες ήταν το θαύμα της αρχαίας Αιγύπτου».

Στο πλαίσιο της ξενάγησής του στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα, ο κ. Ν. Κακλαμάνης επισκέφθηκε τον μεγαλοπρεπή κοπτικό Καθεδρικό Ναό της Γεννήσεως του Χριστού, τον μεγαλύτερο χριστιανικό ναό στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής. Ο πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε τον θαυμασμό του για την αρχιτεκτονική κλίμακα του ναού, ο οποίος εγκαινιάστηκε ως σύμβολο θρησκευτικής ανοχής και εθνικής ενότητας.

Η επίσκεψη συνεχίστηκε στο επιβλητικό συγκρότημα «City of Culture and Arts», ένα από τα κορυφαία καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κέντρα παγκοσμίως. Ο κ. Ν. Κακλαμάνης περιηγήθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που στεγάζουν την εντυπωσιακή νέα Όπερα. Υπογράμμισε, μάλιστα, πως ο επιτυχημένος συνδυασμός της ιστορικής παράδοσης με την τεχνολογική καινοτομία μετατρέπει τη Νέα Πρωτεύουσα σε ένα διεθνές σημείο αναφοράς, καθιστώντας την πρότυπο αστικής ανάπτυξης και σύγχρονης πολιτιστικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ