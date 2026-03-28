Το παλαιστινιακό ΥΠΕΞ καταδικάζει αναγκαστικούς εκτοπισμούς στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τους πρόσφατους "αναγκαστικούς εκτοπισμούς" οικογενειών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να "λάβει σθεναρά μέτρα" για να εμποδίσει τον "αναγκαστικό εκτοπισμό" Παλαιστινίων.

Την Τετάρτη, δημοσιογράφος του AFP διαπίστωσε τον εκτοπισμό, από τις ισραηλινές αρχές, παλαιστινιακών οικογενειών της συνοικίας του Σιλουάν, όπου, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο, οι επιχειρήσεις αυτές πολλαπλασιάζονται και επιτρέπουν σε Ισραηλινούς να κατοικήσουν τα σπίτια που έχουν εγκαταλειφθεί.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών με έδρα τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, καταδίκασε "την κλιμάκωση των μέτρων αναγκαστικού εκτοπισμού που ελήφθησαν" από το Ισραήλ "απέναντι στον παλαιστινιακό λαό στην Ιερουσαλήμ", επικαλούμενο τον "εκτοπισμό 15 οικογενειών από τα σπίτια τους" στο Σιλουάν (γνωστό επίσης ως Σιλωάμ), σύμφωνα με ανακοίνωση που επικαλέστηκε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Επίσης κατήγγειλε "την έκδοση εντολών κατεδάφισης" για επτά σπίτια στην Καλάντια, στο βόρειο τμήμα της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με το Wafa, το παλαιστινιακό υπουργείο κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα "να λάβει σθεναρά και πιο αποφασιστικά μέτρα για να εμποδίσει την συνέχιση των αναγκαστικών εκτοπισμών του παλαιστινιακού λαού, κυρίως ενεργοποιώντας τα μέσα διπλωματικής πίεσης".

Οι εντολές εκτοπισμού με στόχο κατοίκους του Σιλουάν στηρίζονται σε νόμο του 1970 που επιτρέπει στους Εβραίους που έχασαν τις περιουσίες τους πριν από τη δημιουργία του ισραηλινού κράτους το 1948 να τις ανακτήσουν.

Οι αρχές στηρίζονται επίσης σε έγγραφα που χρονολογούνται από την οθωμανική εποχή, που δηλώνουν ότι Εβραίοι με καταγωγή από την Υεμένη ζούσαν άλλοτε σε αυτήν τη γη και την εγκατέλειψαν στη διάρκεια παλαιστινιακών εξεγέρσεων μεταξύ του 1929 και 1936.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν εκδιώξει πολλές παλαιστινιακές οικογένειες από την περιοχή αυτή τα τελευταία χρόνια, επισημαίνει το AFP, προσθέτοντας ότι άλλες αναμένουν την εκτέλεση σχετικών εντολών που έχουν ήδη διανεμηθεί.

Το Ισραήλ θεωρεί την Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία κατέλαβε το 1967 και στη συνέχεια την προσάρτησε, αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτεύουσάς του, απόφαση που δεν αναγνωρίζεται από την διεθνή κοινότητα. Οι Παλαιστίνιοι από την πλευρά τους επιθυμούν να γίνει η Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα μελλοντικού τους κράτους.

Η ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση Ir Amim, που προασπίζεται τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, προειδοποίησε χθες ότι "οι αναγκαστικοί εκτοπισμοί και οι κατεδαφίσεις στο Σιλουάν", αν δεν σταματήσουν, "θα προκαλέσουν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα εκτοπισμών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ από το 1967, πλήττοντας πάνω από 2.000 Παλαιστίνιους".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ