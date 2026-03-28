Ειδήσεις | Ελλάδα

Φάμελλος: Η Μαρινέλλα άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική της σύγχρονης Ελλάδας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Έφυγε από κοντά μας σήμερα, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν παντοτινά, αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στο συλλυπητήριο μήνυμά του, για την απώλεια της Μαρινέλλας.

«Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική της σύγχρονης Ελλάδας. Κορυφαία ερμηνεύτρια για πολλές δεκαετίες, με διεθνή φήμη. Μας συντρόφευσε σε χαρές, λύπες, έρωτες, ταξίδια. Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας.

Έφυγε από κοντά μας σήμερα, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν παντοτινά.Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της», αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Σωκράτης Φάμελλος
ΣΥΡΙΖΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider