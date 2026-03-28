Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Κ. Μητσοτάκης έχουν κολλήσει τη βελόνα της χώρας και αυτό σύντομα θα αλλάξει

Newsroom
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Κ. Μητσοτάκης έχουν κολλήσει τη βελόνα της χώρας και αυτό σύντομα θα αλλάξει
«Ας μην αυταπατάται, δεν είναι διόλου ελκυστική η "σταθερότητα" της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει ο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Αραδιάζοντας βαρετά τσιτάτα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έβγαλε την υποχρέωση έκδοσης ανακοίνωσης για την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση που εξέδωσε για τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Ας μην αυταπατάται», προσθέτει, «δεν είναι διόλου ελκυστική η "σταθερότητα" της Νέας Δημοκρατίας, επί των ημερών της οποίας η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι τελευταία στην Ευρώπη και το κόστος ζωής έχει εκτοξευτεί». Επιπλέον αναφέρει ότι «είναι βαθιά παρακμή και όχι "σταθερότητα" απόστρατοι Ισραηλινοί να απειλούν δημόσια τον "Νίξον" του Μαξίμου-gate».

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν κολλήσει τη βελόνα της χώρας» και σημειώνει ότι «αυτό σύντομα θα αλλάξει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

