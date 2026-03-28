Reuters: Οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει περίπου το 1/3 του ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό πυραυλικό απόθεμα. Διαψεύδεται ο Τραμπ που ανέφερε ότι έχουν μείνει λίγοι πύραυλοι στο Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δηλώσουν με βεβαιότητα μόνο ότι έχουν καταστρέψει περίπου το ένα τρίτο του τεράστιου πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν, αναφέρει το Reuters, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της χώρας πλησιάζει στον έναν μήνα, σύμφωνα με πέντε άτομα που γνωρίζουν τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η κατάσταση περίπου ενός ακόμη τρίτου πυραύλων παραμένει λιγότερο σαφής, αλλά οι βομβαρδισμοί πιθανότατα προκάλεσαν ζημιές, κατέστρεψαν ή έθαψαν αυτούς τους πυραύλους σε υπόγειες σήραγγες και καταφύγια, ανέφεραν τέσσερις από τις πηγές. Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης των πληροφοριών.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι παρόμοια ήταν η εκτίμηση και για τις δυνατότητες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) του Ιράν, λέγοντας ότι υπάρχει ένας βαθμός βεβαιότητας πως περίπου το ένα τρίτο έχει καταστραφεί.

Η εκτίμηση αυτή, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί προηγουμένως, δείχνει ότι, ενώ οι περισσότεροι πύραυλοι του Ιράν είτε έχουν καταστραφεί είτε είναι απρόσιτοι, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό πυραυλικό απόθεμα και ενδέχεται να μπορέσει να ανακτήσει ορισμένους θαμμένους ή κατεστραμμένους πυραύλους μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, ότι το Ιράν είχε «πολύ λίγους πυραύλους να έχουν απομείνει». Παράλληλα, φάνηκε να αναγνωρίζει την απειλή από τους εναπομείναντες ιρανικούς πυραύλους και drones για τυχόν μελλοντικές αμερικανικές επιχειρήσεις με στόχο την προστασία του οικονομικά ζωτικής σημασίας Στενού του Ορμούζ.

Το Reuters μετέδωσε πρώτο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τη σύγκρουση με την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στις ιρανικές ακτές κατά μήκος του στενού.

«Το πρόβλημα με τα στενά είναι το εξής: ας πούμε ότι κάνουμε εξαιρετική δουλειά. Λέμε ότι καταστρέψαμε το 99% (των πυραύλων τους). Το 1% είναι απαράδεκτο, γιατί αυτό το 1% είναι ένας πύραυλος που χτυπά ένα πλοίο που κοστίζει ένα δισεκατομμύριο δολάρια», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεοπτική συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη.

Ερωτηθείς για σχόλιο, αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones έχουν μειωθεί κατά περίπου 90% από την έναρξη του πολέμου. Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού «έχει επίσης προκαλέσει ζημιές ή καταστρέψει πάνω από το 66% των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, drones και ναυτικών μέσων, καθώς και ναυπηγείων», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Σεθ Μόουλτον, βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών που υπηρέτησε σε τέσσερις αποστολές στο Ιράκ, αρνήθηκε να σχολιάσει τα ευρήματα του Reuters, αλλά αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του Τραμπ σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στο οπλοστάσιο του Ιράν.

«Αν το Ιράν είναι έξυπνο, έχει διατηρήσει μέρος των δυνατοτήτων του – δεν χρησιμοποιεί όλα όσα διαθέτει. Και περιμένει την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Μόουλτον.

Οι πύραυλοι του Ιράν αποτελούν τον κύριο στόχο των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι στόχος της είναι να αποδυναμώσει τον ιρανικό στρατό, βυθίζοντας το ναυτικό του, καταστρέφοντας τις δυνατότητες πυραύλων και drones και διασφαλίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Η Κεντρική Διοίκηση έχει δηλώσει ότι η επιχείρηση, γνωστή επίσημα ως «Epic Fury», εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ή ακόμη και ταχύτερα από τα σχέδια που είχαν τεθεί πριν από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αμερικανικές επιδρομές έχουν πλήξει περισσότερους από 10.000 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους έως την Τετάρτη και, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση, έχουν βυθίσει το 92% των μεγάλων πλοίων του ιρανικού ναυτικού. Ο αμερικανικός στρατός έχει δημοσιεύσει εικόνες από επιθέσεις σε εργοστάσια που παράγουν ιρανικά οπλικά συστήματα και έχει τονίσει ότι δεν στοχεύει μόνο τα αποθέματα πυραύλων και drones, αλλά και τη βιομηχανία που τα κατασκευάζει.

Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση έχει αρνηθεί να δηλώσει με ακρίβεια πόσο από τις ιρανικές δυνατότητες σε πυραύλους ή drones έχει καταστραφεί.

Μία πηγή ανέφερε ότι μέρος του προβλήματος είναι ο προσδιορισμός του πόσοι ιρανικοί πύραυλοι ήταν αποθηκευμένοι σε υπόγεια καταφύγια πριν από την έναρξη του πολέμου. Οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκαλύψει την εκτίμησή τους για το μέγεθος του προπολεμικού πυραυλικού αποθέματος του Ιράν.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το Ιράν διέθετε 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να φτάσουν το Ισραήλ πριν από τον πόλεμο. Περισσότεροι από 335 εκτοξευτές πυραύλων έχουν «εξουδετερωθεί», αντιπροσωπεύοντας το 70% της ιρανικής εκτοξευτικής ικανότητας, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν δημοσιοποιήσει πόσους πυραύλους πιστεύουν ότι διαθέτει ακόμη το Ιράν. Κατ’ ιδίαν αναγνωρίζουν ότι η εξάλειψη του εναπομείναντος περίπου 30% της ικανότητας του Ιράν θα είναι συγκριτικά πιο δύσκολη.

Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει γειτονικές χώρες

Παρά την ένταση των αμερικανικών επιδρομών, το Ιράν έχει δείξει ότι δεν έχει εξαντλήσει τα όπλα του. Μόνο την Πέμπτη, εκτόξευσε 15 βαλλιστικούς πυραύλους προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μαζί με 11 drones, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Έχει επίσης επιδείξει νέες δυνατότητες. Την περασμένη εβδομάδα, ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν για πρώτη φορά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, στοχεύοντας τη στρατιωτική βάση ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Η Νικόλ Γκραγιέφσκι, ειδικός στις ιρανικές πυραυλικές δυνάμεις και στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στο πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να έχει υπερβάλει σχετικά με το πόσο έχουν αποδυναμωθεί οι ιρανικές δυνατότητες από τις αμερικανικές επιθέσεις.

Τόνισε ότι το Ιράν εξακολουθεί να είναι σε θέση να πραγματοποιεί επιθέσεις από τη στρατιωτική εγκατάσταση Μπιντ Κανέχ, η οποία έχει βομβαρδιστεί εκτενώς.

«Το γεγονός ότι έχουν καταφέρει να διατηρήσουν αυτή τη δυνατότητα δείχνει, κατά τη γνώμη μου, ότι οι ΗΠΑ υπερέβαλαν όσον αφορά την επιτυχία της επιχείρησής τους», δήλωσε η Γκραγιέφσκι, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως το Ιράν διατηρεί ακόμη περίπου το 30% των πυραυλικών του δυνατοτήτων.

Η Γκραγιέφσκι ανέφερε ότι το Ιράν διαθέτει περισσότερες από δώδεκα μεγάλες υπόγειες εγκαταστάσεις όπου έχει τη δυνατότητα να διατηρεί εκτοξευτές και πυραύλους, προσθέτοντας: «Το μεγάλο ερώτημα είναι: έχουν καταρρεύσει αυτές οι εγκαταστάσεις;»

Το υπόγειο δίκτυο

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με την ικανότητα των ΗΠΑ να αξιολογήσουν με ακρίβεια τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, εν μέρει επειδή δεν είναι σαφές πόσοι βρίσκονται υπόγεια και είναι με κάποιο τρόπο προσβάσιμοι. «Δεν ξέρω αν θα έχουμε ποτέ έναν ακριβή αριθμό», δήλωσε.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αναγνώρισε την πρόκληση που θέτει το εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων του Ιράν σε δηλώσεις του στις 19 Μαρτίου, λέγοντας: «Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα. Και όπως η Χαμάς και οι σήραγγές της (στη Γάζα), έχουν διοχετεύσει κάθε βοήθεια, κάθε οικονομική ανάπτυξη, ανθρωπιστική βοήθεια, σε σήραγγες και πυραύλους».

«Αλλά τους εντοπίζουμε μεθοδικά, αμείλικτα και με συντριπτική ισχύ, όπως κανένας άλλος στρατός στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει, και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το ποσοστό των πυραύλων ή drones που έχουν καταστραφεί.

