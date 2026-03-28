Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ συζήτησε με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και δασμούς

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, με τις εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ να φτάνουν σε επίπεδο - ρεκόρ 555 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε το Σάββατο ότι είχε μια «πολύ θετική» συνάντηση με τον Αμερικανό Εμπορικό Αντιπρόσωπο Τζέιμισον Γκριρ στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Καμερούν.

«Συμφωνήσαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προωθήσουμε περαιτέρω το έργο για τα κρίσιμα ορυκτά», δήλωσε ο επίτροπος Μάρος Σέφτσοβιτς, προσθέτοντας ότι συζητήθηκαν επίσης οι δασμοί.

Οι νομοθέτες της ΕΕ προώθησαν την Πέμπτη νομοθεσία για να εκπληρώσουν την πλευρά της Ένωσης στη συμφωνία εμπορίου που συνήφθη με τις ΗΠΑ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας τον περασμένο Ιούλιο, έπειτα από μήνες αβεβαιότητας σχετικά με τις απειλές δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τη νέα εισαγωγική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με το Reuters, προστέθηκαν διασφαλίσεις, αντανακλώντας τις ανησυχίες ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να μην τηρήσει τη συμφωνία.

Οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία με την ΕΕ για την επιβολή δασμού 15% στις εισαγωγές των περισσότερων ευρωπαϊκών προϊόντων - δηλαδή στο μισό του ποσοστού που είχε απειληθεί - αποτρέποντας έναν μεγαλύτερο εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο συμμάχων, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι η ψηφοφορία και η θετική συνάντηση με τον Γκριρ ήταν σημαντικές.

«Αποδεικνύει ότι και από τις δύο πλευρές, παρά τις αναταράξεις στη διεθνή σκηνή, τηρούμε τη συμφωνία».

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, με τις εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ να φτάνουν σε επίπεδο - ρεκόρ 555 δισεκατομμυρίων ευρώ (641 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025.

Ο Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι η ΕΕ στρέφεται επίσης και προς άλλους εμπορικούς εταίρους.

«Η ατζέντα μας για το μέλλον θα είναι να συνεργαστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο με όλους τους εταίρους που επιθυμούν να συνάψουν συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μαζί μας... και, φυσικά, να μειώσουμε τους δασμούς με τους εταίρους με τους οποίους ήδη συναλλασσόμαστε», είπε.