Έρχονται εξελίξεις για τα 22+1 (Καλαμάτα) Περιφερειακά Αεροδρόμια

Μετά το Πάσχα και μάλλον πριν το καλοκαίρι η εκδήλωση ενδιαφέροντος – α’ φάση για την αξιοποίηση 22 υποδομών ως ενιαίο «πακέτο». Έτοιμο το Υπερταμείο να «πατήσει το κουμπί». Ποια αεροδρόμια είναι, οι αναβαθμίσεις, το μοντέλο διαγωνισμού. Προ των πυλών εξελίξεις για αερολιμένα Καλαμάτας, επίκεται η ανάληψη από τον παραχωρησιούχο.

Εξελίξεις, και μάλιστα σύντομα, αναμένονται στο μέτωπο των 22 + 1 Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας (συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Καλαμάτας), όπως προ ημερών προανήγγειλε η στήλη BackStory ότι θα συμβεί. Για την περίπτωση των 22 υποδομών, όπως αναφέραμε, αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας μετά το Πάσχα και πριν το καλοκαίρι μέσω ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού (σε ένα cluster), για την δε περίπτωση της Καλαμάτας προφανώς δεν «έβγαινε» ο χρόνος για ολοκλήρωση της «αλλαγής σκυτάλης» εντός α’ τριμήνου, ενώ έγγραφο του υπ. Υποδομών και Μεταφορών που αναρτήθηκε προ ημερών στη «Διαύγεια» επί της ουσίας «φωτογραφίζει» εξελίξεις έως τις αρχές Μαΐου. Επιβεβαιώνοντας, έτσι, όσα αναφέραμε περί κινητικότητας και επικείμενων εξελίξεων.

Μετά το Πάσχα το expression of interest για τα 22 Περιφερειακά Αεροδρόμια – Σε ένα cluster οι υποδομές

Στο δια ταύτα, «τροχοδρομεί» τελικά, εξ όσων τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, το εγχείρημα για την αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας που είναι υπό την «ομπρέλα» του Υπερταμείου. Η πιο πρόσφατη ενημέρωση από το fund, εν είδη απολογισμού, ήταν ότι «έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες (επιβατική κίνηση, CAPEX/OPEX) και μέσα στο α΄ εξάμηνο 2026 αναμένεται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το μοντέλο αξιοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων». Όπως αναφέρουν πληροφορίες, μετά το Πάσχα αναμένεται η έναρξη του σχετικού διαγωνισμού καθώς θα βγει η Α’ φάση της διαδικασίας με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από όσους δώσουν το «παρών».

Όπως είπε ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Επενδύσεων, Δημήτρης Πολίτης, μιλώντας στο 4o Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, «ξεκινάμε, πιστεύω, μέσα στους επόμενους δύο μήνες τη διαδικασία της παραχώρησης, με την ίδια διαδικασία που έγιναν και τα υπόλοιπα». Μένει να φανεί αν πάμε σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, κόντρα σε σενάρια προηγούμενων μηνών περί «κλειστής συμμετοχής» σχημάτων που έχουν εμπειρία στην Ελλάδα με παραχωρήσεις αεροδρομίων (π.χ. Fraport, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – GMR κ.α.), αν αυτός θα γίνει στο πρότυπο της διαδικασίας για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας, αν υπάρξει (και πόση) χρηματοδότηση από πλευράς δημοσίου, πόσες επενδύσεις θα απαιτηθούν (γίνεται λόγος για δεκάδες εκατ., ή μάλλον ίσως και μερικές εκατοντάδες εκατ. ευρώ συνολικά) για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, κάμποσες εκ των οποίων θέλουν «πολλή δουλειά», πέραν του ότι δεν είναι εμπορικές.

Αυτό το τελευταίο μάλιστα, ήταν ένα θέμα που είχε απασχολήσει Υπερταμείο και συμβούλους, ιδίως για το πως θα «γκρουπάρουν» τα αεροδρόμια με την κατάληξη να δείχνει, όπως από καιρό έχει αναφέρει το insider.gr, για την δημιουργία ενός και μόνο cluster με το σύνολο των υποδομών. Πρόκειται για τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Καστελόριζου, Λήμνου, Σητείας, Αράξου, Καστοριάς, Μήλου, Σκύρου, Αστυπάλαιας, Καλύμνου, Κοζάνης, Νάξου, Σύρου, Χίου, Καρπάθου, Κυθήρων, Νέας Αγχιάλου, Ικαρίας, Κάσου, Λέρου και Πάρου.

Που σημαίνει ότι, όπως από παλιά έχουμε αναφέρει, κάποια είναι σε τουριστικούς προορισμούς, σε κάποια έχουν γίνει ήδη ή υλοποιούνται έργα επέκτασης – αναβάθμισης, κάποια σχετίζονται και με στρατιωτικές υποδομές ενώ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν όλα ως… εμπορικά που θα φέρουν έσοδα στον ιδιώτη. Αρκετά δε εξ αυτών, χρήζουν αναβάθμισης και σημαντικών υποδομών. Όπως και πρόσφατα αναφέραμε, και βάσει όσων ειπώθηκαν από τη διοίκηση του Υπερταμείου σε πρόσφατη ενημερωτική συνάντηση, η παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων (π.χ. για 35-40 έτη ή και άνω), αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση καθώς πολλά εξ αυτών θεωρούνται ως μη ανταγωνιστικά. Ωστόσο, το fund προχωρά τις διαδικασίες για το μοντέλο αξιοποίησης με όσο το δυνατόν μικρότερη συμμετοχή του δημοσίου στο capex και προσεχώς θα υπάρχουν εξελίξεις (παλιά είχαν γίνει αναφορές για υβριδικό μοντέλο παραχώρησης ή ΣΔΙΤ). Ουσιαστικά, είναι σε εξέλιξη απόφαση σχετικά με το μοντέλο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, η οποία αναμένεται το Q1 2026.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού προφανώς θα απαντήσει και τα όποια ερωτήματα για το μοντέλο (παραχώρηση, υβριδικό ΣΔΙΤ κ.α.), αν θα κρατήσει ποσοστό στο σχήμα το fund, αν δοθούν κίνητρα – μπόνους και άλλες παραμέτρους. Η αλήθεια είναι ότι από το Υπερταμείο προσδοκούν να υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον στο πρότυπο του διαγωνισμού για το αεροδρόμιο Καλαμάτας, που βέβαια έχει εμπορική αξία, επιβατική κίνηση, γειτνίαση με μεγάλες τουριστικές επενδύσεις αλλά, θυμίζουμε, προσέλκυσε τελικά μία προσφορά, αυτή των Fraport – Κωνσταντακόπουλου – Κοπελούζου.

Κατά συνέπεια, θα έχει ενδιαφέρον, αναλόγως του μοντέλου και των όρων του διαγωνισμού, ποια σχήματα προσέλθουν στην διαγωνιστική διαδικασία.

Προ των πυλών η «αλλαγή σκυτάλης» στην Καλαμάτα – Το έγγραφο που «φωτογραφίζει» το ορόσημο έως αρχές Μαΐου

Αναμονή επικρατεί στην αγορά και για την επίσημη ανάληψη της λειτουργίας του «Αερολιμένα Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» από τον παραχωρησιούχο, αν και κάποιες πλευρές περίμεναν η διαδικασία να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, χωρίς για την ώρα να έχει δοθεί νέα «επίσημη» ημερομηνία από το Υπερταμείο. Να αναφέρουμε, ωστόσο, ότι από έγγραφα του υπ. Υποδομών και Μεταφορών τα οποία αφορούν στη συνεργασία για το προσεχές άμεσο χρονικό διάστημα των υπηρεσιών του αεροδρομίου και της ΥΠΑ με μέλη της κοινοπραξίας, προκύπτει ένα χρονοδιάγραμμα που κάνει λόγο ότι η ανάληψη της παραχώρησης αναμένεται να υλοποιηθεί έως τις αρχές Μαΐου, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί.

«Τον Οκτώβριο, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΤ ενέκρινε το τελικό κείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας. Η υπογραφή της σύμβασης και η παράδοση του αεροδρομίου στον Παραχωρησιούχο αναμένεται εντός του Α τριμήνου 2026», αναφέρονταν χαρακτηριστικά σε note του Υπερταμείου, πλην όμως, η συγγραφή της σύμβασης ανάμεσα σε δημόσιο και κοινοπραξία χρειάζεται χρόνο και συνήθως προκύπτουν θέματα προς επεξεργασίας, διόρθωση, επίλυση κ.α.. Προφανώς, αναμένεται και η κύρωση της σύμβασης προσεχώς από τη Βουλή.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ανεξαρτήτως του timing της ενεργοποίησης της παραχώρησης (αν γίνει άμεσα ή σε βάθος εβδομάδων ή ολίγων μηνών), η διαδικασία που θα φέρει «αλλαγή σελίδας» για την υποδομή της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, αναβαθμίζοντας μεταφορές και τουρισμό, πρόκειται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα κι ενώ αναμένεται η κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή.

Ως γνωστόν, τη διαχείριση αναλαμβάνει η κοινοπραξία Fraport AG – Delta Airport Investments – ΠΗΛΕΑΣ, η οποία επελέγη από το Υπερταμείο έπειτα από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία. Η σύμβαση έχει διάρκεια 40 ετών και προβλέπει ότι από αρχές Μαΐου η κοινοπραξία θα έχει τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας και της ανάπτυξης του αεροδρομίου. Υπενθυμίζεται ότι η Οικονομική Προσφορά ανέρχονταν συνολικά στα 45,2 εκατ., εκ των οποίων τα 45 εκατ. θα καταβληθούν στην αρχή της περιόδου παραχώρησης.

Επιπλέον, ο επενδυτής δεσμεύεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 28,3 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριετία της παραχώρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επέκταση και αναβάθμιση του αεροσταθμού, καθώς και κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών σε απαλλοτριωμένη έκταση περίπου 50 στρεμμάτων, υποδομές τεχνολογίας (IT Infrastructure), καταστήματα λιανικής (Duty Free) και εστίασης (F&B). Σημειώνεται επίσης ότι το Υπερταμείο θα αποκτήσει, άνευ ανταλλάγματος, το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου από τους αρχικούς μετόχους.

Πέραν της ανωτέρω αμοιβής παραχώρησης (45,2 εκατ. ευρώ), το Growthfund εκτιμάται ότι θα εισπράξει επιπλέον σημαντικά μερίσματα που θα προκύψουν από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του παραχωρησιούχου που οι αρχικοί μέτοχοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγματος στον παραχωρητή (Growthfund). Τα συνολικά εκτιμώμενα έσοδα για το Growthfund (αμοιβή παραχώρησης και μερίσματα) στο σύνολο της 40ετούς περιόδου παραχώρησης ανέρχονται σε 71,2 εκατ. ευρώ σε ονομαστικές τιμές.

Όσον αφορά στην επιβατική κίνηση, υπάρχουν εκτιμήσεις και αναφορές για νούμερα άνω των 370-380 χιλιάδων το 2025. Υπενθυμίζεται ότι έχει συσταθεί η Kalamata Airport A.E., με μετόχους τους Fraport AG, όμιλο Κωνσταντακόπουλου και όμιλο Κοπελούζου. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου τερματικού σταθμού 9.000 – 10.000 τ.μ., τριπλάσιου σε μέγεθος από τον υφιστάμενο των 3.000 τ.μ. Η νέα αυτή υποδομή φιλοδοξεί να ενισχύσει τον ρόλο της περιοχής στον χάρτη των διεθνών αερομεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Η αναβάθμιση του αερολιμένα εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για τον τουρισμό, την τοπική οικονομία και τις επενδύσεις.