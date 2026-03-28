ΒοfΑ: Συμφωνία καταβολής 72,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγή θυμάτων του Έπστιν

Γυναίκες είχαν κατηγορήσει την τράπεζα ότι διευκόλυνε τη σεξουαλική κακοποίησή τους από τον Τζέφρι Έπστιν.

Η Bank of America συμφώνησε να καταβάλει 72,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγή αστικού δικαίου που κατέθεσαν γυναίκες, οι οποίες κατηγόρησαν την τράπεζα ότι διευκόλυνε τη σεξουαλική κακοποίησή τους από τον Τζέφρι Έπστιν, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δικηγόροι της τράπεζας και των γυναικών είχαν ενημερώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα τον ομοσπονδιακό δικαστή των ΗΠΑ στο Μανχάταν, Jed Rakoff, ότι είχαν καταλήξει σε «κατ’ αρχήν συμβιβασμό», χωρίς όμως να αποκαλυφθούν τότε οι όροι της συμφωνίας.

«Παρότι εμμένουμε στις προηγούμενες δηλώσεις μας που κατατέθηκαν στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου ότι η Bank of America δεν διευκόλυνε εγκλήματα σεξουαλικής διακίνησης, η παρούσα διευθέτηση μας επιτρέπει να αφήσουμε το ζήτημα πίσω μας και προσφέρει περαιτέρω δικαίωση στους ενάγοντες», ανέφερε εκπρόσωπος της Bank of America σε δήλωση.

Σε κοινή κατάθεση στο δικαστήριο, οι David Boies και Bradley Edwards, δικηγόροι των εναγόντων, δήλωσαν ότι ο συμβιβασμός αποτελούσε την καλύτερη επιλογή για τους πελάτες τους, «δεδομένου ότι πολλά μέλη της συλλογικής αγωγής υπέστησαν βλάβη πριν από πολλά χρόνια και έχουν ανάγκη οικονομικής αποζημίωσης τώρα».

Οι δικηγόροι των εναγόντων ενδέχεται να ζητήσουν έως και το 30% του ποσού του συμβιβασμού, δηλαδή περίπου 21,8 εκατομμύρια δολάρια, ως αμοιβή για νομικά έξοδα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Η διευθέτηση απαιτεί την έγκριση του δικαστή Rakoff. Ο δικαστής προγραμμάτισε ακρόαση στο δικαστήριο για την Πέμπτη προκειμένου να εξετάσει την έγκριση της συμφωνίας. Η προτεινόμενη συλλογική αγωγή, που κατατέθηκε τον Οκτώβριο από γυναίκα με το ψευδώνυμο Jane Doe, κατηγορούσε τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ ότι αγνόησε ύποπτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές σχετικές με τον Έπστιν, παρά μια «πληθώρα» πληροφοριών για τα εγκλήματά του, επειδή προτεραιότητά της ήταν το κέρδος και όχι η προστασία των θυμάτων.

Η Bank of America δήλωσε ότι η Doe ισχυρίστηκε απλώς ότι η τράπεζα παρείχε κανονικές υπηρεσίες σε άτομα που εκείνη την εποχή δεν είχαν γνωστές συνδέσεις με τον Έπστιν, και ότι οποιαδήποτε υπόνοια ότι εμπλέκονταν βαθύτερα ήταν «ασθενής και αβάσιμη».

Ο δικαστής Rakoff αποφάσισε τον Ιανουάριο ότι η Bank of America πρέπει να αντιμετωπίσει τους ισχυρισμούς της Doe ότι επωφελήθηκε εκ προθέσεως από την εμπορία σεξουαλικών υπηρεσιών του Έπστιν και εμπόδισε την εφαρμογή του ομοσπονδιακού νόμου Trafficking Victims Protection Act. Ανάμεσα στις συναλλαγές που επισήμανε η Doe ήταν πληρωμές προς τον Έπστιν από τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή της Apollo Global Management, Λίον Μπλακ.

Ο Μπλακ αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Apollo το 2021, αφού εξωτερική νομική εταιρεία διαπίστωσε ότι είχε καταβάλει στον Epstein 158 εκατομμύρια δολάρια για φορολογικό και κληρονομικό σχεδιασμό. Ο Μπλακ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε κακή πράξη και δήλωσε ότι δεν γνώριζε για την εγκληματική δράση του Έπστιν.

Οι δικηγόροι της Doe έχουν επίσης αγωγή κατά άλλων φερόμενων υποστηρικτών της εμπορίας σεξουαλικών υπηρεσιών του Έπστιν και το 2023 κατέληξαν σε διακανονισμούς 290 εκατομμυρίων δολαρίων με την JPMorgan Chase και 75 εκατομμυρίων δολαρίων με τη Deutsche Bank για λογαριασμό των θυμάτων του.

Οι δικηγόροι προσφεύγουν επίσης κατά της απόφασης του Rakoff τον Ιανουάριο που απέρριψε παρόμοια αγωγή κατά της Bank of New York Mellon.

Ο Έπστιν πέθανε σε κελί φυλακής στο Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019 ενώ ανέμενε δίκη για κατηγορίες εμπορίας σεξουαλικών υπηρεσιών. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία από τον ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης.