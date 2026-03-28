Ταϊλάνδη: Ανακοίνωσε συμφωνία με το Ιράν για ασφαλή διέλευση απ' το στενό του Ορμούζ

Έχει πλέον συναφθεί συμφωνία ώστε να επιτρέπεται σε ταϊλανδικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται με κάθε ασφάλεια από το στενό, δηλώνει η Μπανγκόκ.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι έκλεισε συμφωνία με το Ιράν ώστε να επιτρέπεται η διέλευση των δεξαμενόπλοιών της που μεταφέρουν πετρέλαιο από το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, που έχει ουσιαστικά κλείσει από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή πριν από έναν μήνα.

«Έχει πλέον συναφθεί συμφωνία ώστε να επιτρέπεται σε ταϊλανδικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται με κάθε ασφάλεια από το στενό του Oρμούζ, συμβάλλοντας έτσι να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για τη μεταφορά καυσίμων προς την Ταϊλάνδη», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του βασιλείου Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στενά του Ορμούζ
Ταϊλάνδη
Ιράν
