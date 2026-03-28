Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικά πλήγματα

Ένα παιδί σκοτώθηκε σε ουκρανικό πλήγμα στη Ρωσία.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, ενώ ένα παιδί σκοτώθηκε σε ουκρανικό πλήγμα στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο αντιμαχόμενων πλευρών.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, σε ρωσικά πλήγματα, από τα οποία επλήγησαν κυρίως ένα μαιευτήριο και μια κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης της Οδησσού Σέρχιι Λίσακ.

Βορειότερα στην Ουκρανία, δύο άνδρες σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε επίθεση στο Κρίβι Ριχ, σύμφωνα με τον στρατιωτικό υπεύθυνο της περιοχής, τον Ολεξάντρ Γκάντζα.

Στη Ρωσία, ένα παιδί έχασε τη ζωή του και οι γονείς του τραυματίστηκαν σοβαρά σε ένα σπίτι στο Γιαροσλάβλ, βόρεια της Μόσχας και μακριά από τη γραμμή του μετώπου, σε επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, τον Μιχαήλ Γεβρέγεφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ