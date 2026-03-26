Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Υπό όρους έγκριση στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την υπό όρους έγκρισή του στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων με τα κράτη-μέλη.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη θέση τους υπέρ της κατάργησης των δασμών στις περισσότερες εισαγωγές από τις ΗΠΑ προς την ΕΕ, όπως είχε δεσμευθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Αύγουστο του 2025 στο Τέρνμπερι της Σκωτίας. Ωστόσο, η έγκριση συνοδεύεται από σειρά σαφών ασφαλιστικών δικλίδων.

Ο εισηγητής Μπερντ Λαντζ (Σοσιαλιστές, Γερμανία) δήλωσε: «Με τη σημερινή ψηφοφορία, έχουμε μια ισχυρή εντολή για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και σκοπεύουμε να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να υπογράψουν τους εμπορικούς όρους της συμφωνίας μόνο εάν ο κανονισμός περιέχει πολύ ισχυρές και σαφείς διασφαλίσεις και μόνο αφού οι ΗΠΑ έχουν σεβαστεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά αυτήν την εντολή στις διαπραγματεύσεις».

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί η εφαρμογή της συμφωνίας να συνοδεύεται από τρεις βασικές προϋποθέσεις:

• Ρήτρα αναστολής, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επιβάλουν νέους δασμούς.

• Ρήτρα έναρξης ισχύος, που προβλέπει ότι ο κανονισμός δεν θα εφαρμοστεί χωρίς πλήρη συμμόρφωση της αμερικανικής πλευράς.

• Ρήτρα λήξης, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης κοινοβουλευτική εποπτεία σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη επέκταση της συμφωνίας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη ρήτρα αναστολής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί να υπάρχει η δυνατότητα παγώματος όλων ή μέρους των δασμολογικών προτιμήσεων προς τις ΗΠΑ, εφόσον η Ουάσιγκτον επιβάλει νέους δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα ή προχωρήσει σε πρόσθετες εμπορικές επιβαρύνσεις που θα υπερβαίνουν το συμφωνημένο ανώτατο όριο του 15%.

Η ρήτρα αυτή θα μπορεί επίσης να ενεργοποιείται εάν οι ΗΠΑ υπονομεύουν τους βασικούς στόχους της συμφωνίας, προχωρούν σε διακριτική μεταχείριση εις βάρος οικονομικών φορέων της ΕΕ ή ασκούν οικονομικό καταναγκασμό απέναντι στην Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους αμερικανικούς δασμούς που αφορούν προϊόντα συνδεδεμένα με τον χάλυβα και το αλουμίνιο, με τους ευρωβουλευτές να ζητούν σαφή αποκλιμάκωση των επιβαρύνσεων αυτών ως βασική προϋπόθεση για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας.

Όριο έως το 2028 και χωρίς αυτόματη παράταση

Σύμφωνα με το κείμενο που εγκρίθηκε, οι δασμολογικές προτιμήσεις θα ισχύουν έως τις 31 Μαρτίου 2028, εκτός εάν ανανεωθούν. Οι ευρωβουλευτές ξεκαθαρίζουν, ωστόσο, ότι η παράταση του κανονισμού δεν θα μπορεί να γίνει αυτόματα, αλλά μόνο μέσω νέας νομοθετικής πρότασης και έπειτα από διεξοδική αξιολόγηση των επιπτώσεων της συμφωνίας στην ευρωπαϊκή αγορά και παραγωγή.

Μηχανισμός διασφάλισης για την ευρωπαϊκή βιομηχανία

Προβλέπεται μηχανισμός διασφάλισης, ο οποίος θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή των νέων δασμολογικών ρυθμίσεων, εφόσον οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξηθούν σε βαθμό που να προκαλεί σοβαρή ζημία στη βιομηχανία της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΚ επιδιώκει να διατηρηθεί ένα εργαλείο άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση που η συμφωνία οδηγήσει σε έντονες πιέσεις σε ευρωπαϊκούς παραγωγικούς κλάδους.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή του έγκριση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της ΕΕ (κράτη-μέλη), προκειμένου να καθοριστεί η τελική μορφή των διατάξεων της συμφωνίας.