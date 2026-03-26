Αποχωρεί ο τουρκικός στρατός από το Ιράκ με απόφαση του ΝΑΤΟ

Η Άγκυρα παρουσιάζει την κίνηση ως μέρος της διεθνούς συνεργασίας και όχι ως μονομερή απόφαση.

Την αποχώρηση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ιράκ ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της απόφασης του ΝΑΤΟ για τερματισμό της αποστολής στη χώρα.

Η Άγκυρα παρουσιάζει την κίνηση ως μέρος της διεθνούς συνεργασίας και όχι ως μονομερή απόφαση.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχος Ζεκί Ακτούρκ, στην εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου, αναφέρει ότι «οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας συνεχίζουν να συμβάλλουν στην εγκαθίδρυση της ειρήνης και στη διατήρηση της σταθερότητας σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, στο πλαίσιο των διεθνών αποστολών και των διμερών σχέσεων. Με βάση τις εξελίξεις που σημειώθηκαν πρόσφατα στην περιοχή μας, αποφασίστηκε από τα όργανα του ΝΑΤΟ η απόσυρση της Αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, η αποχώρηση του προσωπικού των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεών μας που υπηρετούσε στην πρωτεύουσα του Ιράκ, τη Βαγδάτη, ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης που εκπονήθηκε από το ΝΑΤΟ, η χώρα μας παρείχε επίσης υποστήριξη στις δραστηριότητες αποχώρησης του προσωπικού των συμμαχικών χωρών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ