Οι πέντε όροι του Ιράν για τερματισμό του πολέμου - «Υπερβολικές» οι απαιτήσεις Τραμπ

«Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Press TV επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι το Ιράν είδε τις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και θεωρεί τους όρους που τίθενται «υπερβολικούς», ενώ ενημέρωσε μέσω μεσολαβητή από την περιοχή ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Τόνισε εξάλλου ότι οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να γίνουν δεκτοί οι όροι του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη, καθόρισε πέντε βασικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να συμφωνήσει σε τερματισμό της σύγκρουσης:

Πλήρης παύση «της επιθετικότητας και των δολοφονιών»

Θέσπιση συγκεκριμένων μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι το Ιράν δεν θα στοχοποιηθεί εκ νέου

Εγγυήσεις για καταβολή αποζημιώσεων και αποκαταστάσεων για τις ζημίες του πολέμου

Τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις ομάδες αντίστασης που εμπλέκονται σε ολόκληρη την περιοχή.

Διεθνής αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με το κυριαρχικό δικαίωμα του Ιράν να ασκεί εξουσία στα Στενά του Ορμούζ

«Η αρχική απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ δεν ήταν θετική»

Η αρχική απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου δεν ήταν «θετική», δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να την εξετάζει.

Ο αξιωματούχος επεσήμανε ότι η αρχική απάντηση του Ιράν παραδόθηκε στο Πακιστάν προκειμένου να μεταφερθεί στις ΗΠΑ.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως το Πακιστάν παρέδωσε μια πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν, σύμφωνα ανώτερη πηγή που επικαλέστηκε το Reuters, όμως ο τόπος τυχόν διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν έχει αποφασιστεί ακόμη.

Ωστόσο, στη συνέχεια εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού δήλωσε πως οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους. «Μήπως το επίπεδο της εσωτερικής σας διαμάχης έχει φθάσει στο στάδιο του να διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας;», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Γενικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια. «Άνθρωποι σαν εμάς δεν μπορούν ποτέ να τα πάνε καλά με ανθρώπους σαν εσάς».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ