Ντάιμον: Επικίνδυνος ο πόλεμος βραχυπρόθεσμα αλλά βελτιώνει τις προοπτικές για διαρκή ειρήνη

Παρά το γεγονός πως ο πόλεμος στο Ιράν δημιουργεί βραχυπρόθεσμους κινδύνους, μπορεί τελικά να βελτιώσει τις προοπτικές για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί μία καλύτερη ευκαιρία μακροπρόθεσμα. Είναι πιθανώς πιο επικίνδυνος βραχυπρόθεσμα, επειδή δεν γνωρίζουμε την έκβασή του», δήλωσε ο Ντάιμον, μιλώντας με τον εκτελεστικό διευθυντή της Palantir και πρώην βουλευτή Μάικ Γκάλαχερ σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον.

Το καθοριστικό στοιχείο σύμφωνα με τον Ντάιμον, είναι η σύγκλιση συμφερόντων μεταξύ των περιφερειακών δυνάμεων. Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιθυμούν μόνιμη ειρήνη, τόνισε, προσθέτοντας ότι τα κράτη του Περσικού Κόλπου ειδικότερα έχουν δείξει προθυμία να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

«Η στάση δεν είναι αυτή που ήταν πριν από 20 χρόνια», επισήμανε ο Ντάιμον. «Όλοι την θέλουν».

Η σύγκρουση ξεκίνησε τον περασμένο μήνα όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν εκατοντάδες επιθέσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Ο πόλεμος έχει επηρεάσει στις παγκόσμιες αγορές καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν λόγω των διαταραχών στην προσφορά. Ενώ οι μετοχές σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι οι δύο πλευρές είχαν συνομιλίες για μια «πλήρη και ολοκληρωτική επίλυση» του πολέμου, το Ιράν στη συνέχεια το αρνήθηκε.

Ο Ντάιμον, ο οποίος ηγείται της μεγαλύτερης τράπεζας στον κόσμο με βάση την κεφαλαιοποίηση, συνέδεσε άμεσα την άποψή του για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την οικονομία, υποστηρίζοντας ότι η ανάγκη της περιοχής για άμεσες ξένες επενδύσεις - οι οποίες εισρέουν στις χώρες του Κόλπου εδώ και χρόνια - θα στερέψει χωρίς σταθερότητα.

«Δεν μπορούν να έχουν γείτονες να εκτοξεύουν βαλλιστικούς πυραύλους στα κέντρα δεδομένων τους», είπε.

«Βαθιά απογοητευμένος»

Στην εκτενή συνέντευξη, ο Ντάιμον άγγιξε μια σειρά θεμάτων, από τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στο εργατικό δυναμικό έως τα stablecoins και τη νέα παγκόσμια έδρα της τράπεζας στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο ήταν τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και γεωπολιτικής τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Οι ΗΠΑ πρέπει να «συντονιστούν» όσον αφορά τις βιομηχανίες που είναι βασικές για την εθνική ασφάλεια, δήλωσε ο Ντάιμον, σημειώνοντας ότι αυτό ήταν μέρος του κινήτρου του για τη δημιουργία μιας πρωτοβουλίας 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι.

«Είμαι βαθιά απογοητευμένος... για τις δικές μας πολιτικές στην Αμερική, οι οποίες μας οδήγησαν πίσω», είπε ο Ντάιμον, αναφέροντας ως παράδειγμα την αδυναμία κατασκευής αρκετών πυρομαχικών.

«Έχουμε γίνει σαν την Ευρώπη, δεν μπορούμε να κινηθούμε και να αλλάξουμε, να αλλάξουμε τον προϋπολογισμό, να αλλάξουμε τις προμήθειες», είπε.

Η κυβέρνηση και ο επιχειρηματικός τομέας των ΗΠΑ «έκαναν ένα τεράστιο λάθος» στις σχέσεις τους με την Κίνα τις τελευταίες δεκαετίες, μεταξύ άλλων με το να εξαρτώνται από κρίσιμα στοιχεία του έθνους, είπε ο Ντάιμον.

Πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει να υποθέσουν ότι μια μέρα μπορεί να προκύψει σύγκρουση λόγω της επιθυμίας της Κίνας να κατακτήσει την Ταϊβάν.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Κίνα έχει κάνει κάποια πράγματα εξαιρετικά καλά», συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής μπαταριών, αυτοκινήτων, drones και πλοίων, είπε ο Ντάιμον. «Πρέπει να εξετάσουμε τις δικές μας αδυναμίες και στη συνέχεια να είμαστε προετοιμασμένοι, αν ποτέ γίνουν αντίπαλοι, να τους αντιμετωπίσουμε».

Η νίκη στους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν «θα ήταν πολύ χρήσιμη» στις σχέσεις με την Κίνα, πρόσθεσε ο Ντάιμον.