Μ. Ανατολή: Ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε για πρώτη φορά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου

Ένας ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε σήμερα το απόγευμα στον εναέριο χώρο του Λιβάνου - κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά - δήλωσαν τρεις ανώτερες πηγές ασφαλείας του Λιβάνου, με δύο από αυτές να λένε ότι η αναχαίτιση έγινε από ξένο πολεμικό πλοίο.

Το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Times of Israel τόνισε ότι το ξένο πλοίο ήταν προφανώς αμερικανικό. Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι θραύσματα πυραύλου έπεσαν σε πόλεις βόρεια της Βηρυτού και προκάλεσαν ελαφρούς τραυματισμούς.

Την Κυριακή το βράδυ, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ έπληξαν λιβανικό έδαφος, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Νωρίτερα σήμερα, οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν την απέλαση του πρεσβευτή του Ιράν, τον οποίο και κήρυξαν «ανεπιθύμητο πρόσωπο», δίνοντας του διορία να φύγει από τον Λίβανο μέχρι την Κυριακή.

Το μέτρο αυτό ελήφθη αφού η Βηρυτός κατηγόρησε τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ότι διευθύνουν τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ από τον Λίβανο και ανακοίνωσε ότι απαγορεύει τις δραστηριότητές τους στο λιβανικό έδαφος. Η κίνηση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Τεχεράνης.

IDF: «Ιρανικός ο πύραυλος που έπεσε στη Βηρυτό»

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε απόψε ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν έπεσε γύρω στο μεσημέρι στη Βηρυτό, καθώς συμπληρώνονται 25 ημέρες από τον πόλεμο που ξεκίνησε με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν.

«Κατόπιν εκτιμήσεων και με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει ο ισραηλινός στρατός, λαμβάνοντας υπόψη και τα πλήγματα που σημειώθηκαν νωρίτερα προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ, ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς έπεσε στη Βηρυτό», ανέφερε η ανακοίνωση, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας εκπρόσωπος του στρατού είπε ότι το πλήγμα αυτό σημειώθηκε «γύρω στο μεσημέρι», δηλαδή περίπου την ίδια ώρα που η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωνε την απόφασή της να απελάσει τον νέο πρέσβη του Ιράν στη Βηρυτό.

Η Χεζμπολάχ καταγγέλλει την απόφαση της απέλασης του πρέσβη του Ιράν

Η Χεζμπολάχ κατήγγειλε σήμερα την πρωτοφανή απόφαση των αρχών του Λιβάνου να απελάσουν τον πρέσβη του Ιράν, και τους ζήτησε να ανακαλέσουν «αμέσως».

«Η Χεζμπολάχ καλεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό να ζητήσουν από τον υπουργό Εξωτερικών να υπαναχωρήσει αμέσως από αυτή την απόφαση, η οποία έχει επικίνδυνες συνέπειες», δήλωσε η φιλοϊρανική οργάνωση σε ανακοίνωση.

Η Βηρυτός, η οποία κατηγορεί τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ότι διευθύνουν τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, κήρυξε persona non grata (ανεπιθύμητο πρόσωπο) τον πρέσβη και του έδωσε διορία έως την Κυριακή για να φύγει από τη χώρα.

Ο Μοχαμάντ Ρεζά Ραούφ Σεϊμπανί είχε διοριστεί στη θέση αυτή τον Φεβρουάριο. Η Χεζμπολάχ χαρακτήρισε την απόφαση του Λιβάνου «απερίσκεπτη και καταδικαστέα ενέργεια» που «δεν εξυπηρετεί ούτε τα συμφέροντα του Λιβάνου, ούτε την κυριαρχία του, ούτε την εθνική του ενότητα».

Πηγή του κόμματος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απόφαση να απελαθεί ο πρέσβης «αντιβαίνει στους πιο βασικούς διπλωματικούς κανόνες» και συνιστά «προσβολή στη σιιτική κοινότητα του Λιβάνου», από την οποία προέρχεται η Χεζμπολάχ. «Θα ζητήσουμε από τον Ιρανό πρέσβη να μείνει στη Βηρυτό και να θεωρήσει το μέτρο άκυρο και ως μη γενόμενο», δήλωσε η ίδια πηγή.

Σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά την ανακοίνωση της απόφασής του, το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου δήλωσε ότι ο πρέσβης είχε «παραβιάσει τους διπλωματικούς κανόνες» «παρεμβαίνοντας» με δηλώσεις του «στην εσωτερική πολιτική του Λιβάνου».

Ο Λίβανος είχε καλέσει νωρίτερα τον Μάρτιο τον Ιρανό επιτετραμμένο για να διαμαρτυρηθεί μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης για μια επιχείρηση συντονισμένη με τη Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ.

Στο Παρίσι, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαιρέτισε από την πλευρά του τη «θαρραλέα απόφαση» της απέλασης του Ιρανού πρέσβη, σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ