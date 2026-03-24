Λίβανος: Εκρήξεις σε χριστιανικές κοινότητες στη Βηρυτό - Ιρανικά πλήγματα στο Μπαχρέιν

Μια σειρά εκρήξεων άγνωστης προέλευσης συγκλόνισε σήμερα περιοχές στα βόρεια της Βηρυτού του Λιβάνου, που μέχρι τώρα είχαν γλιτώσει από τα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με κατοίκους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας Λιβανέζος στρατιωτικός εκτίμησε ότι οι εκρήξεις ενδέχεται να οφείλονται σε αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν πανικό στις περιοχές αυτές, που κατοικούνται κυρίως από χριστιανούς, και ιδίως στις πόλεις Σάχελ Άλμα και Τζούνια. Σύμφωνα με το εθνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ANI, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα. Πλάνα από το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι LBCI δείχνουν έναν κτίριο στην παραθαλάσσια κοινότητα Σάχελ Άλμα, με σπασμένα τα τζάμια και μια τρύπα στον εξωτερικό τοίχο.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται από διάφορα σημεία.

Ο στρατιωτικός που μίλησε στο AFP είπε ότι ενδέχεται να επρόκειτο για έναν ιρανικό πύραυλο διασποράς, χωρίς να διευκρινίσει ποιος ήταν ο στόχος του και ποιος τον αναχαίτισε.

Ένας νεκρός από ιρανική επίθεση στο Μπαχρέιν

Ένας Μαροκινός πολιτικός υπάλληλος που εργαζόταν για τον στρατό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σκοτώθηκε σε ιρανική πυραυλική επίθεση στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πέντε άλλα άτομα που εργάζονταν για το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ τραυματίστηκαν επίσης, τόνισε το υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει αν οι τραυματίες ήταν στρατιώτες.

Το υπουργείο Άμυνας του Μπαχρέιν ανακοίνωσε νωρίτερα τον θάνατο ενός στρατιωτικού των ΗΑΕ που σκοτώθηκε κατά την απόκρουση ιρανικής επίθεσης. Κανένα από τα δύο υπουργεία δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση ή την τοποθεσία της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ