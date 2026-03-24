ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα πλήγματα του Ιράν σε χώρες του Κόλπου

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως αύριο Τετάρτη για να εξετάσει τα πλήγματα που έχει εξαπολύσει το Ιράν εναντίον πολλών χωρών του Κόλπου και τις επιπτώσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.

«Μια ομάδα χωρών έχει την πρόθεση να παρουσιάσει σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο στο πλαίσιο αυτής της έκτακτης συνεδρίασης», δήλωσε ο Πασκάλ Σιμ εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη διάρκεια σημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Αυτό το προσχέδιο αφορά «τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα της επίθεσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Ομάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ιορδανίας», διευκρίνισε ο ίδιος.

Εξάλλου ο Σιμ επεσήμανε ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έλαβε επιστολή, την οποία έχουν υπογράψει το Ιράν, η Κίνα και η Κούβα, η οποία ζητεί τη διεξαγωγή έκτακτης συνεδρίασης με θέμα «την προστασία παιδιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις διεθνείς ένοπλες συρράξεις».

Το γραφείο του Συμβουλίου θα εξετάσει το αίτημα αυτό σήμερα, σημείωσε ο Σιμ.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, βομβαρδισμός στις 28 Φεβρουαρίου είχε στόχο ένα σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 150 άνθρωποι. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι βομβάρδισαν το σχολείο αυτό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε αρχικά να επιρρίψει την ευθύνη στην Τεχεράνη, προτού υποχωρήσει εν μέρει, ενώ το Ισραήλ αρνείται οποιαδήποτε σχέση με το πλήγμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ