Λιθουανία: Συντριβή drone κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Newsroom
Το drone συνετρίβη το πρωί σε λίμνη της περιφέρειας Βαρένα, όπου κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη.

Οι λιθουανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι διερευνούν τη συντριβή drone σε παραμεθόρια περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Μόσχας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Γύρω στις 03:05 μας ξύπνησε ένα drone που πέταξε πάνω από το σπίτι μας. Πετούσε πολύ χαμηλά», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο LRT ο Βιτάουτας Λαμπεντνίκας, που βιντεοσκόπησε το περιστατικό. «Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που σείστηκαν τα παράθυρα του σπιτιού», αφηγήθηκε.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι αραιοκατοικημένη και απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

