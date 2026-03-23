Πράκτορες της ICE ξεκινούν να αναπτύσσονται σε αμερικανικά αεροδρόμια

Πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ άρχισαν σήμερα να αναπτύσσονται σε ορισμένα αεροδρόμια της χώρας για να βοηθήσουν σε ελέγχους ασφαλείας, καθώς οι ελλείψεις στο προσωπικό λόγω απουσίας από απλήρωτους εργαζομένους της ασφαλείας αεροδρομίων προκαλούν τεράστιες καθυστερήσεις.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε να αναπτύσσει εκατοντάδες πράκτορες της ICE για να βοηθήσουν στην ασφάλεια των αεροδρομίων σε αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα προσωπικού.

Πράκτορες της ICE και της υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security Investigations) έχουν αναπτυχθεί σε 14 αεροδρόμια, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Reuters, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ατλάντα, του JFK στη Νέα Υόρκη, του Κλίβελαντ, του Πίτσμπουργκ, του Φοίνιξ και του Φορτ Μάγιερς.

Ξεχωριστά, το αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα -το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο των ΗΠΑ- ενημέρωσε τους επιβάτες να φτάνουν τουλάχιστον τέσσερις ώρες νωρίτερα σήμερα για τις πτήσεις τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι στηρίζει τους πράκτορες της ICE που έχουν καλυμμένα τα πρόσωπα κατά τη διάρκεια των ενεργειών τους στην επιβολή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση, αλλά τόνισε δεν θέλει να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπα όταν συνδράμουν στην ασφάλεια σε αμερικανικά αεροδρόμια.

«Το εκτιμώ ιδιαίτερα, ωστόσο, ΚΑΜΙΑ ΜΑΣΚΑ, βοηθώντας τη χώρα μας να ξεφύγει από το ΧΑΟΣ που προκαλείται στα αεροδρόμια, λόγω των Δημοκρατικών», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει το Σάββατο ότι θα αναπτύξει πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια σήμερα Δευτέρα αν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν συμφωνήσουν αμέσως στη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αεροδρομίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ