Ασημένιος ο Εμανουήλ Καραλής στο Παγκόσμιο της Πολωνίας

Ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6,05μ. έγραψε ακόμη μία εντυπωσιακή σελίδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση, αργυρής απόχρωσης.

Παράλληλα, είναι το 17ο της χώρας μας στην Ιστορία των Παγκοσμίων κλειστού στίβου (7 χρυσά, 4 ασημένια και 6 χάλκινα) και το τρίτο διαδοχικό του «Μανόλο», καθώς πρόσθεσε το ασημένιο, στο χάλκινο που είχε κατακτήσει το 2024 στη Γλασκώβη και το ασημένιο το 2025 στη Ναντζίνγκ.

Ο Καραλής ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα στο επί κοντώ, περνώντας τα 5,70μ. και κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των Ελλήνων στις εξέδρες. Ακολούθησαν εντυπωσιακά άλματα στα 5,85μ. και 5,95μ., ενώ στα 6,00μ. χρειάστηκε τη δεύτερη προσπάθεια για να περάσει. Στη συνέχεια, με την πρώτη προσπάθεια πέρασε τα 6,05μ., διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες για μετάλλιο.

Ο Μάρκους Ντουπλάντις πέρασε τα 6,10μ., αφήνοντας τον Καραλή να δοκιμάσει απευθείας τα 6,20μ., τα οποία δεν κατάφερε στην πρώτη του προσπάθεια. Στη συνέχεια επιχείρησε τα 6,25μ., με δύο άκυρες.

Τελικά ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος πρόσφατα σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με τα 6,31 μέτρα που πέτυχε στην Ουψάλα, κατέκτησε με άλμα στα 6,25μ. το χρυσό μετάλλιο, ενώ το χάλκινο πανηγύρισε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ με 6.00 μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ