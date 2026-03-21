Ισραήλ: Η Ο υπ. Άμυνας προειδοποιεί οτι η ένταση των πληγμάτων στο Ιράν «θα αυξηθεί σημαντικά»

Newsroom
«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου», πρόσθεσε ο Ίσραελ Κατς.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς προειδοποίησε σήμερα πως «η ένταση των πληγμάτων» που εξαπολύουν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στο Ιράν θα "αυξηθεί σημαντικά" τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με μια ανακοίνωση.

Από αύριο Κυριακή, «η ένταση των πληγμάτων που θα πραγματοποιηθούν από τις ισραηλινές δυνάμεις και τον στρατό των ΗΠΑ εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και των υποδομών στις οποίες στηρίζεται θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο Κατς στη διάρκεια σύσκεψης για την αποτίμηση της κατάστασης.

«Η εκστρατεία, υπό τη διεύθυνση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του [Ισραηλινού] πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα συνεχιστεί (...) Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου», πρόσθεσε ο Κατς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

