Η Σρι Λάνκα αρνήθηκε την πρόσβαση σε δύο μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ

Η Σρι Λάνκα αρνήθηκε να δώσει άδεια σε δύο μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ να προσγειωθούν σε πολιτικό αεροδρόμιο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όπως δήλωσε σήμερα στο Κοινοβούλιο ο πρόεδρος της χώρας Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκε.

Οι ΗΠΑ είχαν ζητήσει άδεια προκειμένου τα δύο αεροσκάφη να σταθμεύσουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ματάλα Ρατζαπάσκα στο νότιο τμήμα της χώρας το διάστημα 4-8 Μαρτίου, είπε στους βουλευτές ο Ντισαναγιάκε.

«Ήθελαν να φέρουν δύο πολεμικά αεροπλάνα εξοπλισμένα με οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους από μια βάση στο Τζιμπουτί», είπε.

«Απορρίψαμε το αίτημα προκειμένου να διατηρήσουμε την ουδετερότητα της Σρι Λάνκα», πρόσθεσε χειροκροτούμενους από τους βουλευτές. Οι ΗΠΑ είχαν υποβάλει το αίτημα στις 26 Φεβρουαρίου. Την ίδια ημέρα το Ιράν ζήτησε τρία πλοία του να πραγματοποιήσουν φιλική επίσκεψη στη Σρι Λάνκα το διάστημα 9-13 Μαρτίου μετά τη συμμετοχή τους σε ναυτικά γυμνάσια στον Ινδικό. Το αίτημα απορρίφθηκε επίσης. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου προκαλώντας το ξέσπασμα περιφερειακού πολέμου ο οποίος προκάλεσε σοβαρή μείωση του ενεργειακού εφοδιασμού και αναταράξεις στις αγορές.

«Εξετάσαμε αυτό το αίτημα. Αν είχαμε πει 'ναι' στο Ιράν, θα είχαμε πει 'ναι' και στις ΗΠΑ», πρόσθεσε. Το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα διέσωσε 32 Ιρανούς μέλη του πληρώματος της φρεγάτας Iris Dena στις 4 Μαρτίου που επλήγη από τορπίλη υποβρυχίου των ΗΠΑ σε μια επίθεση που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 84 ανθρώπων. Ένα δεύτερο πλοίο, το IRIS Booshehr, και το πλήρωμά του διασώθηκαν από το ΠΝ της Σρι Λάνκα αφότου παρουσίασε τεχνικά προβλήματα λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα της χώρας.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Νότια και Κεντρική Ασία Σέρτζιο Γκορ επισκέπτεται τη Σρι Λάνκα και συναντήθηκε χθες, Πέμπτη, με τον Ντισαναγιάκε.

Η Σρι Λάνκα, που ανακάμπτει έπειτα από σφοδρή οικονομική κρίση η οποία κορυφώθηκε το 2022 και προκλήθηκε από έλλειψη δολαρίων, αντιμετωπίζει στενότητα εφοδιασμού που συνδέεται με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για τη Σρι Λάνκα ενώ το Ιράν είναι από τους κύριους αγοραστές τσαγιού της χώρας.

