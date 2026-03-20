Ο Μοτζαμπά Χαμενεΐ είπε πως «ο εχθρός ηττήθηκε», σε μήνυμα για την περσική Πρωτοχρονιά

Ο νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ κήρυξε σήμερα τη νίκη επί των εχθρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σε ένα γραπτό μήνυμα με αφορμή την περσική Πρωτοχρονιά, το Νορούζ.

«Αυτήν τη στιγμή, λόγω της ιδιαίτερης ενότητας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας, συμπατριώτες μας, παρά όλες τις διαφορές σας σε θρησκευτικό, πνευματικό, πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο, ο εχθρός ηττήθηκε», δήλωσε ο αγιατολάχ, που εξακολουθεί να μην εμφανίζεται δημοσίως, αφότου ορίστηκε να διαδεχθεί τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε έναν αεροπορικό βομβαρδισμό την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Επιπλέον, επέμεινε πως δεν ευθύνεται για τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Ομάν και της Τουρκίας: «Επιμένω στο γεγονός ότι οι επιθέσεις που σημειώθηκαν στην Τουρκία και στο Ομάν, χώρες που διατηρούν καλές σχέσεις με εμάς, σε καμία περίπτωση δεν διεξήχθησαν από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας ούτε από άλλες δυνάμεις του Μετώπου αντίστασης», τόνισε, επιρρίπτοντας ευθύνες στο Ισραήλ.

Αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού, καθώς οι Ιρανοί γιόρταζαν το Νορούζ, την περσική Πρωτοχρονιά.

Οι εκρήξεις προήλθαν από το ανατολικό και βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, τόνισε ο δημοσιογράφος.

Ιρανικά MME δεν έχουν κάνει αναφορά προς το παρόν για τις εκρήξεις αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ