Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Λέσβος λόγω αφθώδους πυρετού

Με σημερινή απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου κηρύσσεται σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

Η εν λόγω Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας εκδίδεται λόγω επαπειλούμενου κινδύνου εξάπλωσης της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού, η οποία αρχικά εμφανίστηκε στην Δημοτική Ενότητα Πελόπης, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις όπως αυτές προβλέπονται στο Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών και θα συμβάλουν στην αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.

Επιστολή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου στον πρωθυπουργό και στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αίτημα για την άμεση λήψη μέτρων στήριξης του κτηνοτροφικού τομέα στη Λέσβο λόγω επιβολής περιοριστικών μέτρων και σοβαρού κινδύνου κατάρρευσης της τοπικής παραγωγής, ύστερα από την εμφάνιση αφθώδους πυρετού, εστάλη σήμερα από την Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου, στο Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων και στο γραφείο του Πρωθυπουργού.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή «η Λέσβος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση στον κτηνοτροφικό τομέα, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της νόσου, τα οποία αν και κατανοητά από υγειονομικής πλευράς, έχουν οδηγήσει σε σοβαρή οικονομική ασφυξία τους παραγωγούς και απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα όχι μόνον της κτηνοτροφίας και της αγροδιατροφικής οικονομίας του νησιού, αλλά και συνολικά της τοπικής οικονομίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι εφαρμόζονται οριζόντιοι περιορισμοί χωρίς επαρκή διάκριση μεταξύ προϊόντων που έχουν υποστεί πλήρη θερμική επεξεργασία, γεγονός που αντίκειται στις αρχές της ενωσιακής προσέγγισης βάσει αξιολόγησης κινδύνου και επιτείνει τις οικονομικές επιπτώσεις.

Με βάση τα ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των παραγωγών της Λέσβου, αιτούμαστε την εκ μέρους σας ΑΜΕΣΗ λήψης δέσμης μέτρων στήριξης, που θα προστατέψουν το Νησί μας από την ολική κατάρρευση της τοπικής οικονομίας».

Με την επιστολή ζητείται:

«Άμεση και πλήρης αποζημίωση για απώλεια ζωικού κεφαλαίου, ζωοτροφών και παραγωγής.

Ενίσχυση εισοδήματος για τουλάχιστον 12 μήνες για τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Αποζημίωση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων στην πραγματική τιμή αγοράς.

Κάλυψη του χαμένου εισοδήματος λόγω καραντίνας και περιορισμών διάθεσης προϊόντων.

Ειδική ενίσχυση για κτηνοτρόφους που επηρεάζονται από την απαγόρευση βόσκησης, η οποία θα υπολογίζεται βάσει του αριθμού των ζώων σε συνδυασμό με τις εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων που διαθέτει κάθε εκμετάλλευση.

Πλήρης χρηματοδότηση από το κράτος όλων των μέτρων βιοασφάλειας.

Κάλυψη κόστους εμβολιασμών, εργαστηριακών εξετάσεων και υγειονομικών παρεμβάσεων.

Πάγωμα υποχρεώσεων σε τράπεζες, εφορία, ΕΦΚΑ και λοιπούς φορείς για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα.

Απαλλαγή από τέλη και επιβαρύνσεις για το χρόνο εφαρμογής των περιορισμών.

Λήψη μέτρων κάλυψης μισθοδοσίας μεταποιητικών μονάδων, όπως συνέβη στη περίοδο του κορονοιού.

Άμεση παρέμβαση για τη στήριξη της τιμής του γάλακτος.

Διασφάλιση της διάθεσης και εξαγωγής θερμικά επεξεργασμένων προϊόντων σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

Άμεση ενίσχυση αναπλήρωσης ζωικού κεφαλαίου για τους πληγέντες.

Εκπόνηση ειδικού επενδυτικού σχεδίου για την επανεκκίνηση των μονάδων.

Σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη μακροπρόθεσμη ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα.

Άμεση στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό».

Τέλος η κ. Αναστασία Αντωνέλλη Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς τομέα η οποία υπογράφει την επιστολή καταλήγει τονίζοντς:

«Πέρα από τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα που με εντολή της Πολιτείας ελήφθησαν, απαιτείται συγχρόνως να ληφθούν έκτακτα οικονομικά μέτρα για την κοινωνική στήριξη του νησιού μας. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν επιτρέπει καθυστερήσεις, στον τομέα αυτό. Η κτηνοτροφία αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας της Λέσβου και της νησιωτικής συνοχής. Η απουσία άμεσων μέτρων θα οδηγήσει σε μη ελεγχόμενες κοινωνικές αντιδράσεις, σε μη αναστρέψιμες συνέπειες για την παραγωγή, την απασχόληση και την τοπική κοινωνία του νησιού. Σε ένα Νησί που ως γνωστόν αντιμετώπισε κατάρρευση της τοπικής οικονομίας λόγω μεταναστευτικού, στο πρόσφατο παρελθόν. Συνεχίζουμε να είμαστε μια από τις φτωχότερες Περιφέρειες της Ευρώπης, με δημογραφική κατάρρευση η οποία και προβλέπεται να επιδεινωθεί εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης.

Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, κύριοι υπουργοί, κύριοι υφυπουργοί, κύριε γενικέ γραμματέα

Η Λέσβος μας εκπέμπει SOS, αναλάβετε άμεσες πρωτοβουλίες προκειμένου από κοινού να στηρίξουμε την τοπική μας κοινωνία, πριν να είναι αργά!».