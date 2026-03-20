WSJ: Οι ΗΠΑ θα πουλήσουν επιπλέον όπλα και πυρομαχικά αξίας 7 δισ. δολαρίων στα ΗΑΕ

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την πώληση επιπλέον όπλων και πυρομαχικών αξίας 7 δισ. δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χωρίς να χρειαστεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να το ανακοινώσει και να ειδοποιήσει το Κογκρέσο, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας για τέτοιες συναλλαγές, ανέφερε χθες Πέμπτη η Wall Street Journal.

Οι αγορές αυτές προστέθηκαν σε πωλήσεις ύψους 16,5 δισ. δολαρίων που ανακοινώθηκαν νωρίτερα χθες, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η πώληση συμπεριλαμβάνει πυραύλους PAC-3 για συστήματα Patriot, αξίας κάπου 5,6 δισ. και ελικοπτέρων CH-47 Chinook, αξίας 1,32 δισ. δολαρίων, κατά το δημοσίευμα, που εξηγεί πως οι πωλήσεις δεν ανακοινώθηκαν δημόσια διότι αποτελούν επεκτάσεις ήδη εγκεκριμένων συμφωνιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

