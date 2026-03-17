Ρωσία: Εκφράζει την «αλληλεγγύη» της στην Κούβα και καταδικάζει τα σε βάρος της μέτρα

Η Ρωσία εξέφρασε σήμερα την αδιαπραγμάτευτη αλληλεγγύη της προς την Κούβα, λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει να «πάρει την Κούβα»,.

Η Ρωσία εξέφρασε σήμερα την αδιαπραγμάτευτη αλληλεγγύη της προς την Κούβα, λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει να έχει την τιμή να «πάρει την Κούβα» και ότι «μπορεί να κάνει ό,τι θέλει» με το νησί.

Χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ανησυχεί σοβαρά για την κλιμάκωση της έντασης γύρω από το «Νησί της Ελευθερίας», όπως αποκαλεί την Κούβα.

«Η Ρωσία επαναβεβαιώνει την αδιαπραγμάτευση αλληλεγγύη της προς την κυβέρνηση και τον αδελφό λαό της Κούβας», ανέφερε το υπουργείο. «Καταδικάζουμε σθεναρά τις απόπειρες κατάφωρης παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους, τον εκφοβισμό και τη χρήση παράνομων, μονομερών περιοριστικών μέτρων».

Ο Τραμπ έχει εντείνει την οικονομική πίεση στην Κούβα, επιβάλλοντας πετρελαϊκό αποκλεισμό με αποτέλεσμα να παραλύσει το ήδη πεπαλαιωμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας.

Η εφημερίδα New York Times έγραψε ότι βασικός στόχος της Ουάσινγκτον είναι να απομακρυνθεί από την εξουσία ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Επικαλούμενη τέσσερα άτομα που έχουν γνώση των συνομιλιών, η εφημερίδα γράφει ότι οι Αμερικανοί έχουν ενημερώσει τους Κουβανούς διαπραγματευτές ότι ο Ντίας-Κανέλ πρέπει να αποχωρήσει, αλλά αφήνουν τα επόμενα βήματα στους ίδιους τους Κουβανούς.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την κουβανική ηγεσία και ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια.

«Σήμερα, το Νησί της Ελευθερίας αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, οι οποίες αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα του μακροχρόνιου εμπορικού, οικονομικού, χρηματοπιστωτικού και, πιο πρόσφατα, του ενεργειακού εμπάργκο των ΗΠΑ κατά της Κούβας», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ρωσία δήλωσε ότι παρείχε και θα συνεχίσει «να παρέχει στην Κούβα την απαραίτητη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης».

Η Μόσχα στερήθηκε έναν σύμμαχο όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέτρεψαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, ωστόσο επωφελείται από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, έναν στρατηγικό εταίρο της Μόσχας.

Η Κούβα υπήρξε στενός σύμμαχος της Μόσχας επί δεκαετίες μετά την επανάσταση του 1959 που έφερε τον Φιντέλ Κάστρο στην εξουσία και μέχρι την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Πιο πρόσφατα, η Ρωσία υποστήριξε το νησί τόσο με χρηματοδότηση όσο και με υλικά αγαθά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ