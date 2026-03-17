NYT: Οι ΗΠΑ απαιτούν να αποχωρήσει από την εξουσία ο πρόεδρος της Κούβας Ντίας-Κανέλ

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πιέζει προκειμένου ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ να εγκαταλείψει την εξουσία, στο πλαίσιο συνομιλιών μεταξύ των δυο πλευρών, ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη τέσσερις πηγές της ενήμερες σχετικά με το περιεχόμενο των επαφών αυτών.

Σύμφωνα με τις πηγές της, «οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές ότι ο πρόεδρος πρέπει να φύγει, αλλά αφήνουν στους Κουβανούς να αποφασίσουν τα επόμενα μέτρα», έγραψε η εφημερίδα.

Πέρα από την εκδίωξη του Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, 65 ετών, που ανέλαβε την προεδρία το 2018, η κομμουνιστική κυβέρνηση της νήσου, στην εξουσία για πάνω από έξι δεκαετίες, θα παραμείνει, κατά τους Τάιμς. Το δημοσίευμα προσθέτει ότι η απομάκρυνση του κουβανού προέδρου θα επιτρέψει να προωθηθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη νήσο της Καραϊβικής που δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί ο κ. Ντίας-Κανέλ, καθώς θεωρείται σκληροπυρηνικός, εξήγησαν οι πηγές της εφημερίδας.

Η Αβάνα επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι διεξάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ κι απελευθέρωσε πολιτικούς κρατουμένους στο πλαίσιο συμφωνίας με το Βατικανό, το οποίο ιστορικά διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις δυο χώρες, ιδεολογικοπολιτικούς εχθρούς από την περίοδο του ψυχρού πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πολλαπλασιάζει τις επιθετικές δηλώσεις για την χώρα —χθες είπε στο Οβάλ Γραφείο πως «πιστεύει» πως θα «έχει την τιμή» να «πάρει την Κούβα», να την «απελευθερώσει»—, διαβεβαιώνει από τα μέσα Ιανουαρίου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους στη νήσο. Η Αβάνα είχε διαψεύσει αρχικά πως διεξάγονταν συνομιλίες.

Προχθές Κυριακή, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας προεξόφλησε ότι θα κλειστεί κάποια «συμφωνία» και μάλιστα «πολύ σύντομα»: «Η Κούβα επιθυμεί επίσης να κλείσουμε συμφωνία, και νομίζω ότι πολύ σύντομα, θα καταλήξουμε σε συμφωνία, θα κάνουμε αυτό που πρέπει», δήλωσε στον Τύπο.

Η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τον Ιανουάριο ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα με την επίκληση της «εξαιρετικής απειλής» που εγείρει για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια» η νήσος της Καραϊβικής υπό κομμουνιστική κυβέρνηση που δεν απέχει παρά 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

