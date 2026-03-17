IDF: Στόχος επίθεσης ο Αλί Λαριτζανί - Οι χώρες του Κόλπου καλούν τις ΗΠΑ να τελειώσουν το Ιράν

Οι IDF φέρεται να επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και πανίσχυρο σύμβουλο του δολοφονηθέντος Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η Jerusalem Post. Μέχρι στιγμής είναι άγνωστη η τύχη του, αν έχει τραυματιστεί ή είναι νεκρός, ενώ δεν υπάρχει αντίδραση από την Τεχεράνη με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται.

Παράλληλα, τα αραβικά κράτη του Κόλπου δεν ζήτησαν από τις ΗΠΑ να κάνουν πόλεμο με το Ιράν, ούτε ζητήθηκε η γνώμη τους, αλλά πολλά εξ αυτών τώρα παροτρύνουν την Ουάσινγκτον να μην σταματήσει μέχρι να «τελειώσουν» την Τεχεράνη, η οποία απειλεί την κρίσιμη ενεργειακή γραμμή των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει την 18η ημέρα του.

Ο Λευκός Οίκος πιέζει τα κράτη του Κόλπου να συμμετάσχουν στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με τον Ντόναλντ Τραμπ να θέλει να δείξει ότι υπάρχει περιφερειακή υποστήριξη στην εκστρατεία, να ενισχύσει τη διεθνή νομιμότητά της καθώς και την υποστήριξή της στο εσωτερικό. «Υπάρχει μια ευρεία αίσθηση σε όλο τον Κόλπο ότι το Ιράν έχει ξεπεράσει κάθε κόκκινη γραμμή με κάθε χώρα», ανέφερε ο Αμπντουλαζίζ Σαγκέρ, πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας του Κόλπου με έδρα τη Σαουδική Αραβία, με διασυνδέσεις στο βασίλειο.

«Στην αρχή τους υπερασπιστήκαμε, και αντιταχθήκαμε στον πόλεμο», τόνισε για τους Ιρανούς. «Αλλά μόλις άρχισαν να μας επιτίθενται, έγιναν εχθροί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος κατάταξης» πρόσθεσε. Οι επιθέσεις έχουν ενισχύσει τους φόβους του Κόλπου ότι το να αφήσει το Ιράν με οποιαδήποτε σημαντική ικανότητα κατασκευής όπλων θα μπορούσε να το ενθαρρύνει να κρατήσει σε ομηρία την ενεργειακή ζωτική γραμμή της περιοχής κάθε φορά που αυξάνονται οι εντάσεις.

Οι αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εντείνονται και το Ιράν να χτυπά βάσεις των ΗΠΑ και πολιτικούς στόχους σε όλο τον Κόλπο με την επικρατούσα διάθεση μεταξύ των ηγετών της Μέσης Ανατολής να είναι αδιαμφισβήτητη: «ο Τραμπ θα πρέπει να ακυρώσει πλήρως τη στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης» αλλιώς η ευρύτερη περιοχή θα ζει υπό διαρκή απειλή. «Αν το Ιράν δεν αποδυναμωθεί σοβαρά, θα συνεχίσει να κρατά τις GCC ως όμηρο» προειδοποίησε πηγή.

Τραμπ: «Το Ισραήλ δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ πυρηνικό όπλο εναντίον του Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο εναντίον του Ιράν, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις προειδοποιήσεις για τον ενδεχόμενο αυτό κίνδυνο που διατύπωσε ένας σύμβουλός του. «Το Ισραήλ δεν θα το έκανε αυτό. Το Ισραήλ δεν θα το έκανε ποτέ αυτό», υπογράμμισε, με το Τελ Αβίβ να ακολουθεί επί χρόνια μια πολιτική σκόπιμης ασάφειας αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν υπογραμμίσει επανειλημμένα ότι το Ισραήλ δεν θα είναι η πρώτη χώρα της Μέσης Ανατολής που διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), το Ισραήλ διαθέτει 90 πυρηνικές κεφαλές. Παράλληλα, ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη, χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστό ποιες ιρανικές περιοχές επλήγησαν.

«Κανείς δεν το περίμενε»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πλήγματα που εξαπολύει το Ιράν εναντίον των χωρών του Κόλπου - του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ- αποτελούν έκπληξη. «Δεν θα έπρεπε να στραφούν εναντίον όλων αυτών των άλλων χωρών στη Μέση Ανατολή», σημείωσε. «Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Σοκαριστήκαμε», πρόσθεσε.

Ωστόσο Αμερικανός αξιωματούχος και δύο πηγές που έχουν γνώση των ενημερώσεων από τις υπηρεσίες Πληροφοριών των ΗΠΑ τόνισαν ότι ο Τραμπ είχε λάβει προειδοποιήσεις ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει πλήγματα εναντίον χωρών του Κόλπου σε αντίποινα για την επίθεση εναντίον του. Μάλιστα, ενημερώθηκε πριν το ξέσπασμα του πολέμου ότι, αν πληγεί το Ιράν, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη σύρραξη στην περιοχή η οποία θα περιλάμβανε ιρανικά αντίποινα εναντίον των χωρών του Κόλπου.

Κυρίως εάν η Τεχεράνη έβλεπε αυτές τις χώρες να επιδοκιμάζουν ή να υποστηρίζουν ενεργά τις αμερικανικές επιθέσεις. Ο Τραμπ έλαβε γνώσεις επίσης πριν από την επιχείρηση ότι η Τεχεράνη πιθανότατα θα επιδιώξει να κλείσει τα ζωτικής σημασίας για την οικονομία Στενά του Ορμούζ, με τις τιμές του πετρελαίου να εκτοξεύονται στα 100 δολάρια το βαρέλι,

«Είναι μεγάλο παιχνίδι σκακιού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχω να κάνω με πολύ έξυπνους παίκτες. Υψηλού επιπέδου νοημοσύνη. Άνθρωποι πολύ υψηλό IQ. Το Ιράν είναι έθνος με μεγάλη, τεράστια δύναμη», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντας την αναμέτρηση με το Ιράν, το οποίο και χαρακτήρισε υπερδύναμη σε άλλη τηλεοπτική συνέντευξη.