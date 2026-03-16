Χωρίς ταξί η Αττική - Απεργία έως Παρασκευή

Η πρώτη κινητοποίηση θα έχει τη μορφή πανελλαδικής απεργίας από αύριο, Τρίτη, στις 06:00 το πρωί, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Χωρίς ταξί για 4 ημέρες θα μείνει η Αθήνα καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) αποφάσισε απεργία, αρχής γενομένης από αύριο Τρίτη 17/3 έως και την Παρασκευή. Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν τη διαφωνία τους με διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο και εισάγεται, αύριο, προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

Για το ίδιο θέμα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) τόνισε πως μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και σε πλήρη εναρμόνιση με την απόφαση του Κλαδικού Συμβουλίου ξεκινά απεργιακές κινητοποιήσεις Πανελλαδικά από αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου και για όσο θα συζητείται το νομοσχέδιο στις επιτροπές της Βουλής τις επόμενες ημέρες, ενώ δεν συμφωνεί:

Την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης στο άρθρο 67 χωρίς καμία παράταση.

Τις διατάξεις του άρθρου 52 που ευνοούν τα ΕΙΧ με οδηγό.

Τις προσθήκες των παραβάσεων για την ειδική άδεια στο άρθρο 41.

«Καλούμε όλα τα Σωματεία Πανελλαδικά να συμμετάσχουν και να στηρίξουν όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις για τα δίκαια αιτήματα που έχει ο κλάδος. Αύριο το μεσημέρι μετά την πρώτη συνεδρίαση των επιτροπών θα ενημερωθείτε για την πορεία των εξελίξεων και τη συνέχεια των κινητοποιήσεων και δράσεων μας» υπογραμμίζει στη σχετική ανακοίνωσή της.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 σημείωσε πως: «υπάρχει μια απογοήτευση, μια αγανάκτηση από την κυβέρνηση της οποίας στόχος είναι να εξυπηρετούνται ιδιωτικά συμφέροντα, για να μας πάρουν τη δουλειά, εις βάρος του κλάδου, ο ορισμός της διαπλοκής στην πολιτική» ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης του αγώνα.

Μάλιστα, προανήγγειλε κινητοποιήσεις στην τουριστική περίοδο: «Θα κάνουμε απεργία μέχρι την ψήφιση, μετά θα έχουμε μεγάλους αγώνες ειδικά την τουριστική περίοδο». «Το άρθρο 52, ουσιαστικά απελευθερώνει την λειτουργία των ΙΧ και ισοπεδώνει την δημόσια μεταφορά, δεύτερον τον φασιστικό νόμο περί ηλεκτροκίνησης, μας υποχρεώνουν από το 2026 όσα αμάξια αλλάζουν ή ότι άδεια δίνεται, αλλαγή ονόματος, πρέπει να είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τι πιο βρώμικο, για να εξυπηρετήσει πάλι ιδιωτικά συμφέροντα;», πρόσθεσε.