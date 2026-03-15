Έλεγχο της παρουσίας του αγρότη στο χωράφι και πλήρη εξακρίβωση της εκμετάλλευσης με το Gov-Agri-Wallet που τσεκάρει το ΟΣΔΕ

Μία νέα εφαρµογή µε ονοµασία Gov Agri-Wallet που θα συνδυάζει δορυφορικό εντοπισµό και δεδοµένα κίνησης από το κινητό τηλέφωνο, ώστε να αποδεικνύεται ότι ο αγρότης βρίσκεται πραγµατικά στο χωράφι όταν δηλώνει αγροτική δραστηριότητα, ετοιµάζει το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, µε την ΑΑ∆Ε να χρησιµοποιεί αυτά τα στοιχεία για την καταβολή επιδοτήσεων από το 2026 και µετά.

Η συγκεκριµένη εφαρµογή ουσιαστικά θα λειτουργεί σαν ένα «άγρυπνο µάτι» πάνω από τον αγρότη, παρακολουθώντας ακριβώς το τι κάνει και πότε το κάνει, ώστε να τεκµηριώνονται όσα αναφέρονται στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης. Σύµφωνα µε το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, η νέα εφαρµογή, που προορίζεται να αντικαταστήσει το Agrisnap, αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Action Plan 2 για την αναµόρφωση του µηχανισµού αγροτικών επιδοτήσεων.

Όπως αναφέρει γραπτώς ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου, Κωνσταντίνος Καράντζαλος, η εφαρµογή θα αξιοποιεί τον ενιαίο ψηφιακό γεωχωρικό χάρτη της χώρας, ο οποίος βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης. Σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα του Ελληνικού Κτηµατολογίου, αυτό θα καθιστά τους ελέγχους επιλεξιµότητας αντικειµενικούς, ακριβείς και πλήρως τεκµηριωµένους.

Η απάντηση του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης

Αναλυτικά η απάντηση του κου. Καράντζαλου σε ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, Πόπης Τσαπανίδου και Γιώργου Γαβρήλου που τόνιζαν τις δυσλειτουργίες του Agrisnap αναφέρει:

Σε απάντηση της κατατεθείσας επερώτησης, το Υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, σε στενή συνεργασία µε την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), ενηµερώνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει η ανάπτυξη νέας, αναβαθµισµένης εφαρµογής µε την ονοµασία Gov Agri-Wallet, στο πλαίσιο εφαρµογής του Action Plan 2 για την ψηφιακή µετάβαση του αγροτικού τοµέα. Η πρωτοβουλία προωθείται σε συντονισµό µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράµµιση µε τις απαιτήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η εφαρµογή Gov Agri-Wallet θα ενσωµατώνει ένα πολυεπίπεδο σύστηµα διασφαλίσεων που συνδυάζει δορυφορικό εντοπισµό (GNSS) µε ανάλυση κινηµατικών δεδοµένων της συσκευής, εξασφαλίζοντας αδιάβλητη πιστοποίηση φυσικής παρουσίας κατά τη δήλωση αγροτικής δραστηριότητας. Για τον αγρότη, αυτό µεταφράζεται σε άµεση, από το κινητό τηλέφωνο, τεκµηρίωση των εργασιών του στον αγρό — χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες — και σε πλήρη προστασία από αδικαιολόγητη αµφισβήτηση των δηλώσεών του.

Παράλληλα, η εφαρµογή θα αξιοποιεί τον ενιαίο ψηφιακό γεωχωρικό χάρτη της χώρας, ο οποίος βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης και, σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα του Ελληνικού Κτηµατολογίου, θα καθιστά τους ελέγχους επιλεξιµότητας αντικειµενικούς και τεκµηριωµένους. Αυτό αναµένεται να συντοµεύσει σηµαντικά τους χρόνους αξιολόγησης των αιτηµάτων ενίσχυσης και να µειώσει τις περιπτώσεις αναιτιολόγητης απόρριψης.

Τέλος, κάθε ψηφιακό τεκµήριο θα φέρει αµετάκλητη χωροχρονική σήµανση και κρυπτογραφική προστασία, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα της αλυσίδας τεκµηρίωσης από τη στιγµή της λήψης έως την υποβολή. Το αποτέλεσµα είναι ένα σύστηµα που αναγνωρίζει και προστατεύει την πραγµατική δραστηριότητα στον αγρό, συµβάλλοντας στη δίκαιη κατανοµή των ενισχύσεων και στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης µεταξύ αγροτικής κοινότητας και Πολιτείας.

Βάσει του Action Plan 2 οι αλλαγές

Η νέα εφαρµογή που φτιάχνεται προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για το ΟΣ∆Ε 2026 όπως αυτό είχε ανακοινωθεί από το ΥΠΑΑΤ, το οποίο είχε

µεταξύ άλλων τα εξής σηµεία:

1) ∆ηµιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας: Θα καταρτιστεί ένας εξαιρετικά ακριβής χάρτης τηςaελληνικής επικράτειας, βασισµένος σε δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης και τη χρήση «έξυπνων» εργαλείων τεχνητής νοηµοσύνης. Ο χάρτης αυτός θα επιτρέπει τον σαφή διαχωρισµό των επιλέξιµων και µη επιλέξιµων εκτάσεων για ενισχύσεις, ενώ θα ανανεώνεται συστηµατικά, και µάλιστα σε συχνότητα υψηλότερη από το ελάχιστο που ζητά η ΕΕ.

2) Νέος τρόπος καταγραφής των αιγοπροβάτων: Θα δηµιουργηθεί ενιαία ψηφιακή βάση δεδοµένων για την ακριβή καταγραφή και παρακολούθηση κάθε ζώου. Κάθε αιγοπρόβατο θα σηµαίνεται µε ηλεκτρονικό «βώλο» και τα στοιχεία του θα τηρούνται αποκλειστικά στη νέα βάση, η οποία θα συνδεθεί απευθείας µε το ΟΣ∆Ε. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστηµα, ο αριθµός των ζώων θα προσδιορίζεται µε βάση αντικειµενικά στοιχεία, όπως τιµολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος, καθώς και αγορών ζωοτροφών. Παράλληλα, όσον αφορά στους βοσκοτόπους, βούληση του αρµόδιου Υπουργείου είναι να δίνεται η δυνατότητα να δηλώνονται µόνο σε όµορους νοµούς.

3) Περισσότεροι και πιο αποτελεσµατικοί έλεγχοι: Οι έλεγχοι στις δηλώσεις θα γίνουν πιο εκτεταµένοι και στοχευµένοι, µε χρήση εργαλείων ανάλυσης κινδύνου για τον εντοπισµό πιθανών παραβάσεων ή προσπαθειών παραπλάνησης του συστήµατος.

Πηγή: agronews.gr