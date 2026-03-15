ΙΕΑ: Ξεκινά η διοχέτευση στην αγορά των 400 εκατ. βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου

Πετρέλαιο από τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) θα αρχίσει να διοχετεύεται σύντομα στις παγκόσμιες αγορές, μετά την απόφαση των κρατών μελών του Οργανισμού να αποδεσμεύσουν συνολικά 411,9 εκατομμύρια βαρέλια -ποσότητα ρεκόρ- από τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Κυβερνήσεις των χωρών του ΙΕΑ έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 271,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από κρατικά αποθέματα, 116,6 εκατομμύρια βαρέλια από υποχρεωτικά αποθέματα της βιομηχανίας και 23,6 εκατομμύρια βαρέλια από άλλες πηγές, ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο ΙΕΑ πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ότι το 72% των προγραμματισμένων αποδεσμεύσεων αφορά αργό πετρέλαιο και το 28% πετρελαϊκά προϊόντα.

Αποθέματα από τις χώρες της Ασίας, της Ωκεανίας θα είναι διαθέσιμα άμεσα ενώ αποθέματα από την Ευρώπη και την αμερικανική ήπειρο θα είναι διαθέσιμα στο τέλος Μαρτίου.

Την περασμένη εβδομάδα οι 32 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αποδέσμευση αυτή για να αμβλυνθούν οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ