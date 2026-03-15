Daily Mail: Στη Μόσχα για επέμβαση ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σύμφωνα με ΜΜΕ του Κουβέιτ

Οι εικασίες για το που βρίσκεται ο τραυματισμένος νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν πληθαίνουν, με Μέσα ενημέρωσης του Κουβέιτ τα οποία επικαλείται η βρετανική Daily Mail, να ισχυρίζονται ότι έχει μεταφερθεί επειγόντως στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, διαδέχτηκε τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τη δολοφονία του στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά μια σειρά αναφορών λένε ότι βρίσκεται σε κώμα μετά από αεροπορική επίθεση, με ορισμένους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να υποδηλώνουν ότι είναι νεκρός.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Χαμενεΐ λόγω της κατάστασης του πιθανώς να μην έχει επίγνωση ούτε του γεγονότος ότι υπάρχει πόλεμος, ούτε ότι είναι ο νέος ηγέτης της χώρας.

Τα τραύματα του απαιτούσαν να μεταφερθεί στη Ρωσία για μια επέμβαση «προσωπικά προσφερόμενη από τον Πούτιν», σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο Al-Jarida.

Η αποστολή να μεταφερθεί ο νέος Ιρανός ηγέτης εκτός χώρας είχε στόχο να παραμείνει απόρρητη και περιλάμβανε τη μεταφορά του με ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ένα από τα προεδρικά παλάτια του Πούτιν, όπου υποβλήθηκε σε «επιτυχημένη» επέμβαση.

Η αναφορά παραμένει ανεπιβεβαίωτη, αλλά το Al-Jarida ισχυρίζεται ότι έλαβε τις πληροφορίες από μια «υψηλόβαθμη πηγή κοντά στον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν».

Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στις πρώτες φάσεις της Αμερικανικής Επιχείρησης Epic Fury, πρόσθεσε η πηγή, και οι τραυματισμοί του δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο Ιράν, ενώ η χώρα βρίσκεται υπό συνεχή επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.