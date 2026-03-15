Ιράν: Τουλάχιστον 56 μουσεία και ιστορικοί χώροι έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο

Το υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουρισμού του Ιράν έκανε σήμερα λόγο για καταστροφές σε τουλάχιστον 56 μουσεία και ιστορικά μνημεία κατά μήκος του Ιράν, τη 15η ημέρα του πολέμου εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Στην Τεχεράνη, οι ισραηλινό-αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατέστρεψαν από τις πρώτες ημέρες της σύρραξης το παλάτι του Γκολεστάν, που είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco.

Αυτός ο χώρος, που ορισμένες φορές συγκρινόταν με τις Βερσαλλίες, είναι ένας από τους αρχαιότερους της ιρανικής πρωτεύουσας και χρησιμοποιείτο ως κατοικία της βασιλικής δυναστείας Κατζάρ (1789-1925).

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν, η επαρχία της Τεχεράνης είναι εκείνη που μετρά τα περισσότερα μνημεία που υπέστησαν ζημιές (19), σε διαφορετικό βαθμό.

Στην Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, η πλατεία Naqsh-e-Jahan, ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που κατασκευάστηκε τον 17ο αιώνα και περιβάλλεται από τεμένη, ένα ανάκτορο και ένα ιστορικό μπαζάρ, ήταν εκείνη που υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές.

Στο Μπουσέρ, μια παραθαλάσσια πόλη στον Κόλπο, πολλές κατοικίες επλήγησαν στην ιστορική συνοικία του λιμανιού Σιράφ, που μετρά πληθώρα κτιρίων ηλικίας 100 ή και 200 ετών.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ Unesco προειδοποίησε χθες για τις ζημιές και τους κινδύνους με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτωπη η πολιτιστική κληρονομιά μπροστά στην ομοβροντία των αεροπορικών πληγμάτων, πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για ιστορικά μνημεία στο Ιράν, το Ισραήλ και τον Λίβανο που έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές και εκατοντάδες άλλα που ενδεχομένως απειλούνται από τον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ