Πετρέλαιο: Ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το brent - Δεν έπεισε η απελευθέρωση αποθεμάτων

Την ανιούσα πήραν οι τιμές του αργού πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά εκ νέου 100 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι traders δεν έχουν πειστεί ακόμη ότι η απελευθέρωση των κρατικών αποθεμάτων μπορεί να αντισταθμίσει το τεράστιο σοκ εφοδιασμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανακοίνωσε χθες ότι οι 32 χώρες-μέλη του θα απελευθερώσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη συντονισμένη αποδέσμευση από τότε που δημιουργήθηκε ο οργανισμός μετά το εμπάργκο πετρελαίου του 1973.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα απελευθερώσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου, με τον Υπουργό Ενέργειας Chris Wright να ενημερώνει ότι οι αποστολές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα και να χρειαστούν περίπου 120 ημέρες για να ολοκληρωθούν.

Η απόφαση του IEA σηματοδοτεί επίσης πόσο οξύς είναι ο κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου, υποδηλώνοντας ότι ο Οργανισμός δεν πιστεύει ότι ο πόλεμος είναι απίθανο να τελειώσει σύντομα.

Η αγορά πετρελαίου αγνόησε αυτές τις ανακοινώσεις καθώς οι τιμές παραμένουν σε ανοδική τροχιά, δείχνοντας τον σκεπτικισμό των traders για το αν τα μέτρα θα μπορούσαν να γεφυρώσουν το χάσμα εφοδιασμού, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ.

Αυτή την ώρα το brent σημειώνει άνοδο 7,1%, στα 98,51 δολάρια, ενώ το WTI κερδίζει 7% στα 93,35 δολάρια.

Στο κλείσιμο της αγοράς, το πετρέλαιο αντέδρασε με άνοδο 4,5% στην απόφαση του ΙΕΑ, καθώς οι traders ανησυχούν περισσότερο για τις απειλές για τα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ.