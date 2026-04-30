Αναβαθμίζεται και επεκτείνεται σε νέα πεδία το e-katanalotis – Τι αλλάζει

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης αναβαθμίζεται και επεκτείνεται σε νέα πεδία: τιμές ηλεκτρισμού, ασφαλιστικά προϊόντα, τραπεζικές υπηρεσίες. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Νέα αναβάθμιση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-katanalotis, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για την πορεία διαμόρφωσης των τιμών, έχει στα σκαριά το υπουργείο Ανάπτυξης.

Κατά το πρόσφατο παρελθόν, έχουν «τρέξει» κι άλλες προσπάθειες εκσυγχρονισμού της πλατφόρμας, ωστόσο αυτή τη φορά το έργο είναι πιο φιλόδοξο. Και αυτό γιατί επιχειρείται μια ουσιαστική επέκταση του e-katanalotis σε νέα πεδία, πέραν των υπηρεσιών παρακολούθησης και σύγκρισης τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ που παρείχε μέχρι σήμερα.

Στο επίκεντρο τιμές ηλεκτρισμού, ασφαλιστικά προϊόντα, τραπεζικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, η οποία φέρει ημερομηνία 27 Απριλίου και κοινοποιείται και προς τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, η αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας περιλαμβάνει την ένταξη σε αυτήν, των τιμών ηλεκτρισμού, ασφαλιστικών προϊόντων, τραπεζικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 1,23 εκατ. ευρώ, αφορά στη διεύρυνση της λειτουργίας της υφιστάμενης εφαρμογής e-katanalotis, ώστε να ανταποκρίνεται στα ζητούμενα της αγοράς για ποιοτικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια/ παρατηρήσεις των καταναλωτών.

Νέες υπηρεσίες για την παρακολούθηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ

Πέραν δε της ένταξης στην εφαρμογή των τιμών ηλεκτρισμού, ασφαλιστικών προϊόντων, τραπεζικών υπηρεσιών, προβλέπεται να προστεθούν και νέες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του καταναλωτή στις ήδη υφιστάμενες.

Ενδεικτικά αναφέρονται η δυνατότητα δημιουργίας και σύγκρισης ατομικού καλαθιού καταναλωτή, οι τιμές ραφιού για σούπερ μάρκετ μεγάλης επιφάνειας σε όλη την Ελλάδα με χρήση Ταχυδρομικού Κώδικα ή εύρεση τοποθεσίας μέσω GPS, καθώς και παραγωγή αναφορών.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται η ενσωμάτωση στην πλατφόρμα χύδην προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, η προσθήκη επιπλέον προϊόντων και κατηγοριών, καθώς και η βελτίωση του ελέγχου των δεδομένων.

Στόχος του έργου είναι η λειτουργική και επικοινωνιακή υποστήριξη του συνόλου της αγοράς, από τους καταναλωτές μέχρι τις αλυσίδες λιανικής και τους διαχειριστές του παρατηρητηρίου τιμών, καθώς και η στήριξη των αγορών μέσω αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων εργαλείων προηγμένης τεχνολογίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, προβλέπονται και πρόσθετες λειτουργικότητες, όπως η υλοποίηση ψηφιακού βοηθού για την υποστήριξη των αγορών των καταναλωτών.

Να σημειωθεί εδώ ότι η ενσωμάτωση βοηθού Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Assistant) είναι κάτι που έχει προαναγγελθεί από το 2025, όταν και πάλι το υπουργείο Ανάπτυξης «έτρεχε» εργασίες αναβάθμισης της πλατφόρμας e-katanalotis.

Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σημειωθεί εδώ είναι ότι η αναβάθμιση της πλατφόρμας δεν φαίνεται να περιλαμβάνει ιστορικό παρακολούθησης των τιμών σε βάθος χρόνου, ένα εργαλείο το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για όλες τις πλευρές. Ιδίως σε περιόδους κρίσεων.

Τι προβλέπεται

Ο ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει υλοποιήσει τη μεταφορά της υφιστάμενης εφαρμογής στο G-Cloud εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την αναβάθμιση και επέκταση της πλατφόρμας εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργίας της υφιστάμενης εφαρμογής εντός εννέα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Παράλληλα, θα αναλάβει την εκπαίδευση των χρηστών της εφαρμογής (σούπερ μάρκετ και υπηρεσιακών στελεχών του υπουργείου Ανάπτυξης), θα παρέχει υλικό εκπαίδευσης, οδηγό χρήσης της εφαρμογής όπως και εκπαιδευτική πλατφόρμα για τις ανάγκες εκπαίδευσης και χρήσης.

Τέλος, ο ανάδοχος θα αναλάβει την πιλοτική λειτουργία με παράλληλη αποσφαλμάτωση (debugging) της εφαρμογής και την παράδοσή της σε πλήρη παραγωγική λειτουργία εντός των επόμενων δύο μηνών από την ολοκλήρωση της αναβάθμισής της, όπως και τη λειτουργική και επικοινωνιακή υποστήριξη καθώς και την υποστήριξη ποιότητας δεδομένων, για πέντε συνολικά έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Στο πλαίσιο του έργου η δικαιούχος του έργου θα συμβληθεί με τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε (Ε.Ε.ΣΥ.Π. A.E.) για την υποστήριξή της στην ωρίμανση και τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου, δεδομένου ότι το παρόν έργο έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η προθεσμία για την ανάληψη της νομικής δέσμευσης όλων των υποέργων λήγει στις 03/04/2027, ενώ η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 είναι η 31/12/2028.

Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2030.