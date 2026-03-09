Χαρδαλιάς προς Δούκα: «Κοινή η αγωνία μας για το μέλλον της αυτοδιοίκησης»

Η προώθηση σημαντικών έργων υποδομών και παρεμβάσεων στην πρωτεύουσα ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά με τον δήμαρχο Αθηνών Χάρη Δούκα.

Η προώθηση σημαντικών έργων υποδομών και παρεμβάσεων στην πρωτεύουσα ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, με τον δήμαρχο, Χάρη Δούκα, στο δημαρχείο της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, καθώς και ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και οι δυνατότητες του νέου ΕΣΠΑ, με έμφαση στον καλύτερο συντονισμό των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Ανταποκρινόμενος σε ένα πάγιο αίτημα του Δήμου Αθηναίων, ο περιφερειάρχης υπέγραψε την ένταξη του έργου για την κατασκευή νέου κτιρίου για το 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, έργο απαραίτητο σε μία περιοχή με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν, ο περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε στην «πολύ καλή συνεργασία» που έχει με τον δήμαρχο Αθηναίων σημειώνοντας ότι κατά τη συνάντηση επιτεύχθηκε «οριστικοποίηση σειράς ζητημάτων που αφορούν ωριμάνσεις κάποιων έργων και τα χρονοδιαγράμματα που τα συνοδεύουν».

«Αξία δεν έχει μόνο να σχεδιάζουμε, αξία έχει να προχωράμε βήμα με το βήμα, για να μπορέσει και στο τέλος της θητείας μας ο κόσμος να δει απτά αποτελέσματα στη γειτονιά. Δεν συνεργαζόμαστε, όμως, μόνο για τα θέματα αυτά, έχουμε κοινή αγωνία για το μέλλον της αυτοδιοίκησης. Συνεργαζόμαστε και για θέματα που αφορούν στον Χάρτη της Αυτοδιοίκησης, μια πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία -τομή του υπουργείου Εσωτερικών- που πρέπει να βρει έτοιμους και τους δήμους αλλά και την Περιφέρεια Αττικής», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ο κ. Δούκας, από την πλευρά του, επεσήμανε: «Είχαμε μια εξαιρετική και ουσιαστική συνάντηση με τον περιφερειάρχη Αττικής. Βάλαμε στο τραπέζι όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις επόμενες προτεραιότητες για την πόλη. Ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει πολλούς δήμους και πολλές περιοχές στην ευθύνη του, αλλά οφείλω να πω ότι δίνει την πρέπουσα έμφαση στην πρωτεύουσα και για άλλη μια φορά τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ξεκινάμε σημαντικά έργα σε κρίσιμους τομείς, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η ένταξη του νέου νηπιαγωγείου, σε μια γειτονιά που το έχει πραγματικά ανάγκη. Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια είναι στενή και καθημερινή, με κοινό στόχο να επιταχύνουμε τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και κάνουν την Αθήνα πιο ανθεκτική και λειτουργική. Είναι πολύ κρίσιμο να προχωρήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Με τον Νίκο Χαρδαλιά είμαστε μαζί και στις Βρυξέλλες, στους κοινούς αγώνες που κάνουμε, οι δήμοι και οι περιφέρειες, σαν μία γροθιά, για να μπορέσουμε να έχουμε ρόλο, λόγο και φωνή και να κάνουμε αυτό για το οποίο μας ψήφισε ο κόσμος: Έργα στις γειτονιές. Η σχέση δήμων και περιφερειών δεν είναι σε καμία περίπτωση ανταγωνιστική, είναι συνεργατική και γι' αυτό κάνουμε από κοινού προσπάθεια».

Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους για την προώθηση σημαντικών έργων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Αθήνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ