ΑΣΕΠ: Προς δημοσίευση η προκήρυξη για 1654 θέσεις σε νοσοκομεία

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 4Κ/2026 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για 1654 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 4Κ/2026 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για 1654 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

