Τουρισμός: Οι πρώτες ενδείξεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή - Τα τρωτά σημεία για τη συνέχεια

Τι ανέφεραν ο Πρόεδρος της ΠΟΞ και ο Πρόεδρος του ΞΕΕ για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στον ελληνικό τουρισμό - Η στάση αναμονής και οι παράγοντες κινδύνου.

Στάση αναμονής, δεδομένης της μικρής στάσης νέων κρατήσεων, κρατά ο Τουρισμός, με τους παράγοντες του κλάδου να υπογραμμίζουν ότι είναι πρόωρη η αποτίμηση των όποιων συνεπειών θα μπορούσε να έχει στη βαριά βιομηχανία της χώρας η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του κλάδου

Οι θετικές ή οι αρνητικές συνέπειες από την κρίση στη Μέση Ανατολή δεν μπορούν να σταθμιστούν ακόμη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων, Γιάννης Χατζής, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας, στο 9ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) που πραγματοποιείται στην πόλη της Καβάλας. Σημείωσε μάλιστα ότι τις πρώτες δύο με τρεις μέρες του πολέμου είχε καταγραφεί αύξηση των κρατήσεων, ωστόσο εν συνέχεια υπήρξε ένα σχετικό «πάγωμα», γεγονός που δημιουργεί ένα σκηνικό ασάφειας για την εξέλιξη της κατάστασης.

«Βιώνουμε ξανά μία ακόμη διεθνή κρίση. Ο κλάδος σε παρελθοντικές κρίσεις έχει δείξει ανθεκτικότητα, κάτι που ελπίζουμε να ισχύσει και σε αυτή την περίπτωση. Παρότι όλα θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις και η ανησυχία είναι έκδηλη, πρέπει να κρατάμε τη θετική ατζέντα ψηλά και να παραμένουμε αισιόδοξοι αλλά και να είμαστε και ρεαλιστές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζής. Προσέθεσε δε ότι «σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εγκλωβιστούμε στη φασαρία γεγονότων που δεν περνούν από το χέρι μας. Αντ' αυτού θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτά που μπορούμε, όπως η διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας των ξενοδοχείων

Το γεγονός ότι είναι ακόμα νωρίς για εκτιμήσεις επιπτώσεων από την μεσανατολικό κρίση αλλά και την ανθεκτικότητα που δείχνει παραδοσιακά ο κλάδος, υπογράμμισε σε δηλώσεις του και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), κ. Αλέξανδρος Βασιλικός.

Με αυτό τον τρόπο Αλέξης Βασιλικός θέλησε να απαντήσει προκαταβολικά και στην κριτική δε ότι «ο τουρισμός αποτελεί μονοκαλλιέργεια και λειτουργεί με όρους ευαισθησίας απέναντι σε διεθνείς κρίσεις» ο ίδιος υπενθύμισε ότι από τα 150 εκατ αφίξεων την δεκαετία του ’60 σήμερα ο τουρισμός έχει ξεπεράσει το 1,5 δισ. αφίξεις. Γεγονός που υπογραμμίζει την σημασία αλλά και το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου, ειδικά για περιφερειακές οικονομίες που δεν έχουν άλλες εναλλακτικές.

Τα τρωτά σημεία για τον κλάδο

Από την πλευρά του σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της ΠΟΞ Κωνσταντίνος Μαρινάκος σημειώσε ότι είναι νωρίς ακόμα για την στάθμιση συνεπειών από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η διάρκεια της μεσανατολικής κρίσης θα είναι αυτή που θα καθορίσει τις συνέπειες, επισήμανε, προσθέτοντας ότι ένα από τα τρωτά σημεία είναι και το ζήτημα του ενεργειακού κόστους.

Τόσο ο ίδιος όσο και άλλα στελέχη και επιχειρηματίες του κλάδου σημείωσαν ότι οι τιμές της ενέργειας και του πετρελαίου συνιστούν παράγοντα αβεβαιότητας για την επόμενη ημέρα του κλάδου που εισφέρει άμεσα κι έμμεσα πάνω από το 25% του εγχώριου ΑΕΠ. Κι αυτό γιατί αυξάνουν τα λειτουργικά κόστη στις ήδη δυσανάλογα επιβαρυμένες σε σχέση με διεθνείς ανταγωνιστές, τουριστικές επιχειρήσεις, ενδέχεται να επιδράσουν στις τιμές των αερομεταφορών ενώ, σε βάθος χρόνου, κα,ι στο σενάριο που οι πολεμικές εχθροπραξίες παραταθούν, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά και την αγοραστική δύναμη των δυνητικών ταξιδιωτών.

Στο θέμα της ανταγωνιστικότητας ο κ. Χατζής κατά την εναρκτήρια ομιλία του σημείωσε ότι στην Ελλάδα έχουμε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην τιμή σε όλη την Μεσόγειο. «Έχουμε ΦΠΑ διαμονής 13%, όταν σε κάποιες ανταγωνίστριες χώρες, όπως η Πορτογαλία, οι αντίστοιχοι συντελεστές φτάνουν 6%. Έχουμε τέλος διαμονής που σε πολλές περιπτώσεις φτάνει και τα 15 ευρώ, όταν σε άλλες τουριστικές αγορές, όπως η Κροατία, το αντίστοιχο βάρος μπορεί περιορίζεται στα 2,5 ευρώ. Έχουμε ένα τέλος παρεπιδημούντων 0,75% επί του τζίρου, μια επιβάρυνση που δεν συναντά κανείς σε ανταγωνίστριες χώρες. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις απορροφούν ταυτόχρονα έντονες αυξήσεις στα λειτουργικά κόστη και στις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ύψος των επιβαρύνσεων αλλά επεκτείνεται και στο γεγονός ότι δεν επιστρέφουν με την ένταση που απαιτείται στους προορισμούς είτε μέσα από δημ΄σιες επενδύσεις, ή βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών είτε μέσα από μια πιο οργανωμένη διαχείριση προορισμών.

Εστιάζοντας στην αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής της Αν. Μακεδονίας Θράκης ο Γιαννης Χατζής υπογράμμισε ότι στην περιοχή οι ξενοδοχειακές μονάδες χαρακτηρίζονται από την μικρή τους κλίμακα και μάλιστα αντιμετωπίζουν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού από «επενδυτές» γειτονικών χωρών που μέσα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φαλκιδεύουν τον ανταγωνισμό και δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στην εγχώρια αγορά χωρίς να αφήνουν υπεραξία στην ελληνική οικονομία.

