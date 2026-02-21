Ο Όρμπαν μπλοκάρει το δάνειο στην Ουκρανία

«Όσο το Κίεβο κρατά κλειστό τον αγωγό Ντρούζμπα, τόσο η Βουδαπέστη θα μπλοκάρει την εκταμίευση των 90 δισ. προς την Ουκρανία» προειδοποιεί ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.

Η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως χρήματα και υποτίθεται ότι θα τα λάμβανε σύντομα από την ΕΕ. Το Ευρωκοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του την περασμένη εβδομάδα στο δάνειο, στο οποίο η ΕΕ είχε ήδη συμφωνήσει. Αλλά τώρα η Ουγγαρία μπλοκάρει τη συμφωνία. «Μπλοκάρουμε το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία μέχρι να επαναληφθεί η διαμετακόμιση πετρελαίου προς την Ουγγαρία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα», έγραψε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο στο X.

Η σημασία του αγωγού Ντρούζμπα

Ο αγωγός Ντρούζμπα έχει σταματήσει να λειτουργεί από τα τέλη Ιανουαρίου. Η Ουκρανία λέει ότι αυτό οφείλεται σε ρωσικούς βομβαρδισμούς, επικαλούμενη ζημιές από ρωσική επίθεση κοντά στην πόλη Μπρόντι, στα τέλη Ιανουαρίου. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία κατηγορούν τώρα την ουκρανική ηγεσία ότι εμποδίζει σκόπιμα την επανέναρξη των παραδόσεων. Ο εφοδιασμός με πετρέλαιο και των δύο χωρών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αγωγό. Η υπουργός Οικονομίας της Σλοβακίας, Ντενίσα Σάκοβα, δήλωσε στους δημοσιογράφους προ ημερών ότι η Ουκρανία ανέβαλε την επανέναρξη των παραδόσεων πετρελαίου μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου. Αρχικά είχαν προγραμματιστεί για αυτό το Σάββατο. Από ουκρανική οπτική γωνία, η αγορά φυσικού αερίου και πετρελαίου της Ρωσίας από τη Σλοβακία και την Ουγγαρία συμβάλλει στη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας.

Προεκλογική ανάμειξη βλέπει η Βουδαπέστη

«Όσο η Ουκρανία μπλοκάρει τον αγωγό Ντρούζμπα, η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το πολεμικό δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ», έγραψε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν στο Facebook. «Δεν θα μας πιέσουν» πρόσθεσε. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας κατηγόρησε την Ουκρανία για εκβιασμό. Ισχυρίστηκε ότι η χώρα συνεργάζεται με την ουγγρική αντιπολίτευση και τις Βρυξέλλες για να αυξήσει τις τιμές των καυσίμων πριν από τις εκλογές στην Ουγγαρία και να επηρεάσει το αποτέλεσμά τους. Οι βουλευτικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου και, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν αντιμετωπίζει την πιθανότητα να τις χάσει.

Η έγκριση θεωρούνταν τυπική διαδικασία

Η ΕΕ είχε ήδη καταλήξει σε συμφωνία για την παροχή στην Ουκρανία έως και 90 δισεκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα δύο ετών. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν αρχικά σε αυτό τον Δεκέμβριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε επίσης την έγκρισή του την περασμένη εβδομάδα. Μόνο η έγκριση του Συμβουλίου των Κρατών Μελών απαιτείται πλέον για την εκταμίευση των πρώτων κεφαλαίων. Αυτό θεωρήθηκε τυπική διαδικασία. Ωστόσο, η απαραίτητη ψηφοφορία έχει πλέον αναβληθεί.

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στην ομόφωνη απόφαση της συνόδου κορυφής της ΕΕ και δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση: «Αναμένουμε από όλα τα κράτη μέλη να τηρήσουν αυτήν την πολιτική συμφωνία ενόψει της τελικής αποδοχής του δανείου». Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη των πιο επειγουσών οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας μέχρι το τέλος του 2027 και για να επιτρέψουν στη χώρα να συνεχίσει τον αγώνα της κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕ, 60 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την άμυνα, ενώ τα υπόλοιπα προορίζονται ως δημοσιονομική βοήθεια για το Κίεβο.

Πηγή: DW