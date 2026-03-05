Επιφυλακτική άνοδος στο ΧΑ με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Με το κλίμα στις διεθνείς αγορές να παραμένει εύθραυστο, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ έκλεισε την Πέμπτη με θετικό πρόσημο, έχοντας όμως χάσει το μεγαλύτερο μέρος των ενδοσυνεδριακών του κερδών. Άνοδος 1,1% για τον τραπεζικό δείκτη, μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap.

Με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται επιφυλακτικά, υποκύπτοντας τελικά στην αβεβαιότητα που προκαλεί η εξέλιξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ κατάφερε την Πέμπτη να κλείσει σε θετικό έδαφος, έχοντας όμως χάσει το μεγαλύτερο μέρος των ενδοσυνεδριακών του κερδών.

Τόσο η διακύμανση των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών, όσο και η νευρικότητα στη Λεωφόρο Αθηνών, καταδεικνύουν ότι το κλίμα διεθνώς παραμένει εύθραυστο. Βασικό σημείο προβληματισμού παραμένουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας, για τις οποίες οι αναλυτές προειδοποιούν ότι θα πρέπει να αναμένεται περαιτέρω άνοδος, σε περίπτωση που οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίσουν να επηρεάζουν την ομαλή παραγωγή και διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Με δεδομένους του στόχους που έχουν θέσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη η οποία να υποδηλώνει ότι η σύγκρουση βρίσκεται κοντά στη λήξη της. Αντιθέτως, η εικόνα περιπλέκεται όχι μόνο λόγω του χερσαίου «μετώπου» που έχει ανοίξει στον Λίβανο, αλλά και με αφορμή τις αναφορές περί χερσαίας εμπλοκής νέων δρώντων στην Ιρανική επικράτεια.

Είναι ενδεικτικό, μεταξύ άλλων, πως δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος ούτε στο θέμα της μετάβασης της εξουσίας στο Ιράν και, προς το παρόν, τίποτα δεν υποδηλώνει ότι τα πράγματα εξελίσσονται με τρόπο που θα επέτρεπε σε ΗΠΑ και Ισραήλ να τερματίσουν τις επιχειρήσεις στο ορατό μέλλον. Υπό αυτές τις συνθήκες, και όσο επίσης συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον ενεργειακών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή, παραμένει υπαρκτός ο κίνδυνος ενός σοκ διαρκείας στις τιμές του πετρελαίου, παρόμοιο με εκείνο που παρατηρήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Εντός συνόρων, το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Τράπεζα Πειραιώς προσέλκυσε ενδιαφέρον, με τη διοίκηση να θέτει ως στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας, τη διεύρυνση των τραπεζικών εργασιών και τη δημιουργία υψηλών αποδόσεων προς τους μετόχους.

Θετική για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο η Scope Ratings, η οποία αναμένει περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας το 2026, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ότι οι ελληνικές τράπεζες συγκαταλέγονται σήμερα στις πιο κερδοφόρες στην Ευρώπη.

Με ενδιαφέρον αναμένεται αύριο η «ετυμηγορία» της DBRS για το ελληνικό αξιόχρεο.

Την Πέμπτη, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των συναλλαγών, ενισχυμένος έως τις 2.213 μονάδες. Τα κέρδη σταδιακά περιορίστηκαν, ο ΓΔ γύρισε και σε οριακά αρνητικό έδαφος λίγο μετά τις 16:00, για να κλείσει τελικά με άνοδο 0,51% στις 2.171,87 μονάδες.

Παρόμοια η κίνηση και του τραπεζικού δείκτη, που έφτασε να ενισχύεται έως και 3,78% κατά την πρώτη ώρα των συναλλαγών, για να κλείσει τελικά με άνοδο 1,1% στις 2.446,22 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 61 μετοχές ολοκλήρωσαν σε θετικό έδαφος, 52 υποχώρησαν και 37 διατηρήθηκαν αμετάβλητες. Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 379,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 25,12 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισαν τα κέρδη 3,03% της Motor Oil στα 35,42 ευρώ, η άνοδος 2,64% της Alpha Bank στα 3,58 ευρώ, καθώς και τα κέρδη 1,83% και 1,75% για τις Τρ. Πειραιώς και Helleniq Energy αντίστοιχα.

Με κέρδη άνω του 1% ακολούθησαν οι τίτλοι των Optima (+1,45%), Aktor (+1,34%) και ΕΤΕ (+1,32%), ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν και οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,94%), ΕΥΔΑΠ (+0,94%), ΔΕΗ (+0,85%), ΟΤΕ (+0,67%), ElvalHalcor (+0,38%), Eurobank (+0,38%) και Lamda Development (+0,16%). Χωρίς μεταβολή έκλεισε ο ΟΠΑΠ στα 14,94 ευρώ.

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Cenergy και Σαράντης με απώλειες 3,13% και 2,46% αντίστοιχα, ενώ πάνω από 2% υποχώρησαν και οι Τρ. Κύπρου (-2,17%) και Aegean (-2,12%). Σε ποσοστό 1,41% στα 10,51 ευρώ υποχώρησε ο τίτλος του ΔΑΑ, η Viohalco ακολούθησε με απώλειες 1,37% στα 14,40 ευρώ, ενώ πτωτικά σε ποσοστό μικρότερο του 1% κινήθηκαν οι μετοχές των Metlen (-0,80%), Jumbo (-0,50%), Coca-Cola HBC (-0,19%) και Τιτάν (-0,10%).