Οι πέντε προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν όσοι αμείβονται με «μπλοκάκι» για να αποφύγουν την πληρωμή έξτρα φόρου. Ποιες αλλαγές έρχονται για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος. Ο κωδικός «κλειδί» στη φορο-δήλωση.

Ούτε μια, ούτε δυο αλλά πέντε προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούν οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από «μπλοκάκι» για να αποφύγουν το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και να φορολογηθούν ως μισθωτοί, εξασφαλίζοντας φορο-έκπτωση.

Με το χρόνο για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων να μετρά αντίστροφα οι φορολογούμενοι με «μπλοκάκι» θα πρέπει να επιλέξουν το κωδικό 019-020 στο έντυπο Ε1 και να καλύπτουν τα εξής κριτήρια:

1. Να έχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία.

2. Αν οι εργοδότες είναι περισσότεροι από τρεις, τουλάχιστον το 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να προέρχεται από έναν εξ αυτών.

3. Να έχουν δηλώσει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

4. Να μην λαμβάνουν μισθό από άλλη εξαρτημένη εργασία.

5. Να παρέχουν υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή να ασκεί δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται ως «ελευθέριο επάγγελμα».

Οι δραστηριότητες αυτές είναι του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικοσυνθέτη, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, τραγουδιστή-καλλιτέχνη των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, πραγματογνώμονα, διαιτητή, εκκαθαριστή γενικά, ελεγκτή Α.Ε., εκτελεστή διαθηκών, εκκαθαριστή κληρονομιών και κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, αρχαιολόγου, προπονητή, εργοφυσιολόγου, εργοθεραπευτή, γραφίστα, διαιτολόγου, διατροφολόγου, συντηρητή αρχαιοτήτων, επιμελητή, διορθωτή κειμένων, νοσηλεύτριας ή αποκλειστικής νοσοκόμας.

Όσοι καλύπτουν και τις πέντε προϋποθέσεις απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα, φορολογούνται ως μισθωτοί εξασφαλίζοντας έκπτωση φόρου, η οποία ανέρχεται σε 777 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, σε 810 ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα παιδί, 900 ευρώ για δύο παιδιά, 1.120 ευρώ για φορολογούμενους με τρία παιδιά και 1.340 ευρώ για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

Σε περίπτωση που ο αμειβόμενος με «μπλοκάκι» δεν πληροί έστω και μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα φορολογηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας. Με τη φορολογική κλίμακα που ισχύει για τα εισοδήματα του 2025, το εισόδημά του υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό σύστημα, με συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ και με 22% έως 44% για το υπερβάλλον ποσό.

Τι αλλάζει για τα εισοδήματα του 2026

Τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» θα φορολογηθούν το 2027 με τη νέα ενιαία φορολογική κλίμακα η οποία φέρνει φοροελαφρύνσεις για τους έχοντες ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ.

Τα περισσότερα οφέλη προκύπτουν για νέους ηλικίας έως 30 ετών και φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα.