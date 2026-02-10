HMVO: Ο ελληνικός οργανισμός που προστατεύει 6.606 γνήσια φαρμακευτικά σκευάσματα της εγχώριας αγοράς

Η δημιουργία του Οργανισμού HMVO αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση και ήδη έχει 10.929 συμμετέχοντες, κυρίως ιδιωτικά φαρμακεία.

Έκλεισε ένα χρόνο λειτουργίας ο Ελληνικός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων (HMVO), που έχει ως στόχο του να προστατεύει την δημόσια υγεία από τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, αυτά που γνωρίζουμε και με την ονομασία «πλαστά» ή «μαϊμού» φάρμακα, τα οποία περιέχουν επικίνδυνα συστατικά (π.χ. ασφαλτόχρωμα), ενώ μπορεί να απουσιάζουν πλήρως οι δραστικές ουσίες.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων (HMVO) ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2023 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με ρόλο στην εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/62, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/16 και της Κ.Υ.Α. Δ3(α)41169/19/8-7-2020 για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Αυτά αφορούν μια παγκόσμια μάστιγα και αποτελούν σοβαρή απειλή για τη Δημόσια Υγεία, που δεν γνωρίζει σύνορα.

Για να απομακρυνθεί ο κίνδυνος παρείσφρησής τους στη νόμιμη αλυσίδα διανομής φαρμάκων, οι εταίροι που αποτελούν τον τομέα του φαρμάκου έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος επαλήθευσης που θα παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της γνησιότητας των φαρμάκων πριν αυτά καταλήξουν στα χέρια των ασθενών.

Η εφαρμογή αυτού του συστήματος είναι απαραίτητη και αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση, προκειμένου τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τις νομοθετικές ρυθμίσεις της ΕΕ για τα ψευδεπίγραφα (πλαστά) φάρμακα.

Ο Ευρωπαϊκός οργανισμός EMVO προστατεύει 326.215 γνήσια φάρμακα στην ΕΕ

Ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός Οργανισμός, με την ονομασία EMVO προστατεύει 326.215 γνήσια φαρμακευτικά προϊόντα στην Ευρώπη, με τον ελληνικό οργανισμό HMVO να προστατεύει εντός των συνόρων 6.606 γνήσια φαρμακευτικά σκευάσματα που κυκλοφορούν στην πατρίδα μας, από προϊόντα μαϊμού.

Οι θεσμικοί εταίροι του Οργανισμού HMVO είναι ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), το Pharma Innovation Forum (PIF) που εκπροσωπεί εκείνες τις φαρμακοβιομηχανίες που ηγούνται της καινοτομίας, ο Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ) και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), με την ΗΔΥΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης να αναλαμβάνει το ρόλο του συνδέσμου του HMVO με τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

10.929 συμμετέχοντες στον HMVO

Όπως επισημαίνουν ο πρόεδρος του Οργανισμού HMVO και πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας Ολύμπιος Παπαδημητρίου και η γενική διευθύντρια του οργανισμού HMVO Ιωάννα Κοντομανωλοπούλου, ο Οργανισμός μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας μετρά περισσότερους από 10.929 συμμετέχοντες, εκ των οποίων το 94% αντιστοιχεί σε ιδιωτικά φαρμακεία της επικράτειας.

Διασύνδεση του Οργανισμού με την ΗΔΥΚΑ

Ο Οργανισμός HMVO στην Ελλάδα είναι διασυνδεδεμένος με την ΗΔYΚΑ και την αποζημίωση του φαρμάκου, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός δεν συνδέεται με την αποζημίωση. Στην Ελλάδα, ο Οργανισμός HMVO ήδη συνεργάζεται με 10.541 ιδιωτικά φαρμακεία, 131 δημόσια νοσοκομεία (τα νοσοκομειακά τους φαρμακεία), 105 ιδιωτικά νοσοκομεία και 102 χονδρέμπορους και φαρμακαποθήκες. Η Ελλάδα ήταν από την υπόλοιπη Ευρώπη η προτελευταία χώρα που απέκτησε εθνικό οργανισμό επαλήθευσης φαρμάκου, με την γειτονική μας Ιταλία να έχει μείνει τελευταία.